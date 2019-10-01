Rüyada gerçekmiş gibi deprem yaşamanın yorumu nedir?

Tabir bakımından zelzele, yer sarsıntısı, sallanmak ve deprem aynı anlama gelir. Rüyada dünya genelinde büyük bir deprem olduğunu görmek, ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır. Bazen de deprem, iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak demektir. Rüyada deprem bir yerden başka yere göçe de işarettir.

İbn-i Sîrîn Hazretlerine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine göre bölge halkına söz sahibi birinden yana sıkıntı ve bela geleceğine delalettir. Bazen de deprem, üzüntü, zarar ve işlerin iflâsına delalettir. Deprem rüyası korku ve şiddete de işarettir.

RÜYADA DEPREM OLMASI

Rüyada bulunduğun yerde bir depremin olması, o yerden başka yere göç etmeye delalettir. Rüyada bilinen bir bölgede depremlerin olması, o bölgeye isabet edecek bela ve musibete delalet eder. Bir dağın sarsılarak yerinden oynaması ve tekrar yerine oturması halka gelecek olan şiddet ve korkuya işarettir.

RÜYADA GERÇEKMİŞ GİBİ DEPREM YAŞAMAK

Derler ki gerçek hayattaki gibi deprem yaşamak, feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allah Teâlâ bilir.

Depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize işarettir. Çünkü zelzele büyük afetlerdendir.

Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.

Rüyada bir mahalde deprem olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet başkanının oraya geleceğine ve halka zulüm ile muamele edeceğine işarettir.

Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Bağ ve bahçede deprem olması, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna işaret eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde deprem olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder.

Haziran'da görülen deprem, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde deprem görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen deprem, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada deprem görmek büyük hayal kırıklıkları ve acılara işaret eder. Rüyada depremler, her şeyin aniden değişeceğini haber verir. Rüyada depremde her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder.

Deprem, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın deprem ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğine işarettir.

Depremde insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bazı kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yer halkına zahmet ve zorluk verecek büyük bir felaketin geleceğine delalet eder.

Rüyada deprem olduğunu hissetmek korkuya işarettir. İş hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalacağınıza işaret eder.

Bazı tabirciler rüyada depremi yaşamayı iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete yorumladılar.

Rüyada yerin sarsıldığını görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek dolu, kıtlık veya şiddetli korkuya işarettir. Deprem köyde meydana gelecek fitnelere işarettir.

Depremle birlikte gökten tas veya kartopu veya herhangi bir şey düşüyorsa ve insan korkup oraya buraya kaçıyorsa mutlaka Allah in razı olmadığı bir tehlike bulunuyor ve bu Allah dan bir uyarıdır.

Rüyada depremde sallanmak, etrafınızdaki dost görünümlü insanlara dikkat etmek gerektiğini gösterir ve tehlikeli bazı olayların olacağını gösterir.

Rüyada depremi yaşamak üzüntü, zarar, ziyan ve işlerin kötü gitmesine tabir olunur. Rüyada aynı zamanda deprem görmek, korku ve şiddete de alâmettir.

Rüyada depremden kurtulmak, rüya sahibinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabasıyla kurtulmaya işaret eder. Başınıza gelecek her türlü belayı kendi çabanızla atlatacağınızı ifade eder.