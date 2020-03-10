Rüyada gelinlik görmek ne demek?

"Rüyada gelinlik görmek ne anlama gelir?" sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Rüyada gelinlik giyinmek ne demek? Vatandaşlar rüya tabirlerini güncel olarak araştırıyor. Rüyayı yorumlayıp işaret ettiği perde arkasındaki gerçekleri göstermeye “rüya tabiri” (yorumu) denilmektedir. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Rüyada gelinlik görmek hane halkına bolluk ve berekete, rüya sahibine sevince işaret eder. Rüyada renkli gelinlik görmek ise mutluluk demektir. Beyaz gelinlik görmek, genç kız için dünürcü gelmesine yorulur. Delikanlının beyaz gelinlik görmesi arzu ettiği işin gerçekleşmesine yorumlanır. Rüyada gelinlik görmek demek evlilik arzusu içinde olma veya rüya sahibinin evlenmek üzere olduğunu haber verir.

RÜYADA DUVAK GÖRMEK

Duvak genellikle haber ve müjdeli havadisler olarak yorumlanır. Kısa duvak tez zamanda duyulacak habere, uzun duvak biraz zaman geçmesi gereken habere, bol ve geniş duvak oldukça mutlu edecek ve hayatınızı değiştirecek olaylara şahit olmaya, parlak bir duvak oldukça büyük başarılarla geçecek güzel bir ömre delalettir. Kirli duvak kişinin geçim sıkıntısı yaşanmasına ve çiçekli duvak çok çocuklu mutlu bir aile kurmak anlamlarına gelmektedir.