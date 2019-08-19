Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun

Rüyada ev görmek, kimi zaman iyiye kimi zaman kötüye yorulabiliyor. Rüya yorumlanması her ne kadar kişinin yaşam tarzına göre yapılsa da çoğu rüyanın aslında kendi içerisinde oluşturduğu bir anlamı vardır. Rüyada ev görmenin de birçok çeşidi var Rüya tabirlerini merak eden vatandaşlar rüyada ev görmeyi sorguluyor. İşte, rüyada görülen evin anlamları...

RÜYADA EV GÖRMENİN ANLAMLARI

Rüyada görülen ev kendi benliğinizi ve yaşantınızı temsil eder. Genellikle rüyada görülen ev huzurun ve güvenliğin bir simgesidir. Evi nasıl gördüğünüze bağlı olarak kendiniz hakkında yorumlar yapabilmek mümkündür.

Rüyada evini tertemiz, yeni boyanmış, güzel bir şekilde görmek, rüyayı gören kişinin tüm dertlerinden kurtulacağına, bolluk ve berekete kavuşacağına yorumlanır.

Ayrıca, rüyada ev gören kişi bir erkekse, gördüğü ev bu erkeğin eşini temsil eder. Rüyasında kendisini bilmediği bir evde gören kişi erkekse, bu erkeğin yakın zamanda evleneceğine işaret eder. Evleneceği kadının özellikleri de gördüğü evin özellikleriyle benzer olacaktır. Örneğin, gördüğü ev kıymetli ve güzel bir evse, güzel bir hanımla evleneceğine yorumlanır.

RÜYADA EV ALMAK

Rüyada ev satın aldığınızı görmek, yaşam tarzınızda, iş veya özel hayatınızda bir değişiklik yapacağınızın veya yapma isteğinizin olduğunun habercisidir. Rüyada bir şey satın almak genel olarak karar verme aşamasını ya da bir konuda kararsızlık içinde olduğunuzu gösterir. Rüyada ev satın almak da kendi hayatınızla ilgili bir karar verme aşamasını ya da kararsızlık içinde olduğunuzu temsil eder.

RÜYADA EV BOYAMAK

Rüyada evinizi boyadığınızı görmek, içinizdeki değişme isteğine, dertlerinizin biteceğine, hayatınızın neşe dolacağına, güzelleşeceğine işaret eder.

RÜYADA EV YAPMAK

Rüyasında başka bir şehirde bir ev inşa ettiğini görmek, rüyada gördüğünüz şehirde evleneceğinize ve bir aile kuracağınıza, çocuklarınızın olacağına işaret eder.

RÜYADA EV TAŞIMAK

Rüyada evinizi taşıdığınızı görmek, içinizdeki değişme isteğini temsil eder. Rüyada taşınmak aynı zamanda çıkılacak bir seyahatin de habercisi olabilir. Rüyada evinizden taşınmak, süren bir ilişkinizin ya da işinizin sona ereceği şeklinde de yorumlanır. Küçük bir evden çıkıp daha geniş bir eve taşındığını gören kişi, sorunlarından kurtulur ve feraha kavuşur.

RÜYADA EV DEĞİŞTİRMEK

Rüyada evinizi değiştirdiğinizi görmek, yaşantınızda bazı değişiklikler yapacağınıza, şu an içinde bulunduğunuz koşulları kendi isteğinizle değiştireceğinize, en azından değiştirmek için çaba göstereceğinize yorumlanır.

RÜYADA BÜYÜK EV

Rüyada büyük, geniş, ferah bir evde olduğunuzu ya da yaşadığınızı görmek, dertlerinizden kurtulup, daha güzel bir hayat yaşayacağının habercisidir. Büyük ve çok sayıda odası bulunan bir evde oturduğunuzu görmek, aynı zamanda içinizde birçok kişilik özelliğini birden barındırdığınızı da temsil edebilir. Rüyada görülen geniş bir ev, sizin veya bir yakınınızın hamile olabileceği şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA BİLMEDİĞİ BİR EVE GİRMEK

Rüyada görülen bilinmeyen ev, ahireti temsil eder. Rüyanızda bilmediğiniz bir eve giriyorsanız, bu günlük yaşantınızda ahiret hayatını unutmamanız gerektiğini gösterir.

RÜYADA EV YAKMAK

Rüyada kendi evinizi yaktığınızı görmek, yaşantınızda kendinize ve duygularınıza zarar verebilecek bir şeyler yaptığınıza işaret eder. Aynı zamanda evinizde sizin ya da hane halkından birinin başına kötü bir şey gelebileceğinin de habercisidir.

RÜYADA EVİNİN YANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada kendi evinizin yandığını görmeniz, sizin ya da evde yaşayan herhangi birinin işlerinde büyük bir zarar edebileceğine yorumlanır. Ayrıca hane halkından birinin sağlığının bozulabileceğinin de habercisidir.

RÜYADA PİS EVİ TEMİZLEMEK

Rüyada görülen pis ev o evde oturanlardan birinin ahlaksız karaktere sahip olduğunu veya bir sağlık sorunu olduğunu temsil eder. Pis evi temizlemek ise bu kişinin bu sorunlarından kurtulacağına, sağlığına veya güzel ahlaka kavuşacağına yorumlanır.

RÜYADA DAĞINIK EVİ TOPLAMAK

Rüyada görülen dağınık ev, kendinizi toparlayamadığınızı, sahip olduğunuz yetenekleri kullanamadığınızı ve bu yüzden tam anlamıyla başarıya ulaşamadığınıza işaret eder. Dağınık evi topladığınızı görmek ise, bu sorununuzun farkında olduğunuza ve kendinizi toplamaya başlayacağınıza yorumlanır.

RÜYADA BOŞ EV GÖRMEK

Rüyada boş bir ev görmek, ya da boş bir evin içinde bulunmak bilinçaltınızda güvensizlik duygusu ile ilgilidir. Kimseye kolay kolay güvenemediğinize işaret eder.

RÜYADA DUVARLARI OLMAYAN BİR EV GÖRMEK

Duvarları olmayan, etrafı açık bir evde olduğunuzu görmek özel hayatınızın veya iş hayatınızın gizliliğinden şüphe duyduğunuzu gösterir. Örneğin iş yaşamınızda herkesin gizlice sizin yaptıklarınızı izlediğini düşünüyor olabilirsiniz.

RÜYADA EVİN KAYDIĞINI GÖRMEK

Evinizin bir yerden bir yere doğru kaydığını, hareket ettiğini görüyorsanız, bu sizin kişiliğinizde ve yaşantınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiğine işaret eder.

RÜYADA EVİN İÇİNDE GİZLİ GEÇİTLER BULMAK

Rüyada evinizin içinde gizli geçitler keşfediyorsanız, iş hayatınızda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bütün geçitleri tam olarak keşfedemeden uyanmak ise, karşınıza çıkan bu fırsatları nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsunuz ya da yenilik yapmaktan korkuyorsunuz şeklinde yorumlanır.

RÜYADA RUTUBETLİ EV GÖRMEK

Bir ailenin dağılmasına, bir yuvanın yıkılmasına ya da hane halkından bazılarının evden, şehirden ya da vatandan ayrılarak gurbete gitmesine işaret eder. Bu rüyanın bir diğer yandan da güzel bir anlamı vardır ve yeni bir mal sahibi olmaya eskisinden kurtulmaya yorulur.

RÜYADA GÖKYÜZÜNDE EV GÖRMEK

Büyük bir başarı elde etmek ve çok büyük zafer kazanmak demektir. Rüya sahibinin bir işten yana çok fazla miktarda para kazanmasına bu sayede yaşamının bambaşka olmasına ve deyim yerindeyse kişinin kendisini adeta bulutlara yükselmiş kadar rahat, iyi ve mutlu hissetmesine alamet eder. Kişinin böbürlenmeyi hak edecek kadar önemli bir projenin mimarı olacağı bu sayede de ihya olacağı anlamına gelir.

RÜYADA EV EŞYASI TAŞIMAK

Bir amacı gerçekleştirmek için ter dökmeye, sorumluluk yüklenmeye ve yeri geldikçe çok fazla yorulmaya delalet eder. Daha iyi şartlara kavuşmak adına her zorluğu göğüslemeyi göze almak demektir.

RÜYADA KİRALIK EV ARAMA

Beklentilerin ve arayışların çoğalacağı anlamına gelir. Yaşamdan daha çok şey istemeye bu nedenle daha iyi şekilde yaşamanın yollarını aramaya, eksik olanları tamamlamaya çalışmaya, maddi ve manevi olarak daha fazlasına sahip olmanın sırlarını çözmeye çalışarak kafa yormaya işaret eder.

RÜYADA İKİ KATLI EV GÖRMEK

Hayallerin uçsuz bucaksız ve engin oluşu anlamına gelir. Kişinin kendini her zaman kötü olanla değil en iyisiyle ödüllendirmek istediğine, kendinden daha fazlasına ve daha iyisine sahip olanlardan hiçbir eksiği olmadığına inandığına ve hiçbir zaman azını, küçüğünü ve ucuzunu düşlemediğine yorulur.

RÜYADA MÜSTAKİL EV GÖRMEK

Rüya sahibinin asla baskılara gelemeyeceğine işaret eder. Kişinin gönlünce davranma ve inandığı gibi yaşama lüksüne ve özgürlüğüne sahip olmak istediğine delalet eder. Kişi, sıkılmaya, kontrol altında tutulmaya ve kurallara bağlı kalarak yaşamaya mecbur edilmeyi reddeden ve yapmacık olamayacak kadar doğal ve samimi bir kimsedir.

RÜYADA AHŞAP EV GÖRMEK

Farklı, kendine özgü, insanlardan uzak ve bağımsız bir hayatı benimseye ve bu şartlar altında yaşamayı tercih etmeye yorulur. Aynı zamanda zenginlik sahibi olmak anlamına gelir. Zaten kişi kafasındaki hayatı yaşayabilmeyi zenginliğine borçlu demektir.

RÜYADA OYUNCAK EV GÖRMEK

Kişinin idealleri olduğuna fakat bazen bu ideallerin kendini aştığını düşünerek elde etmek istedikleri ve gelmek istediği nokta konusunda kendisine inanmadığına sanki onlara hiçbir zaman ulaşamayacakmış da hep hayal ettiğiyle kalacakmış gibi hissettiğine yorulur. Rüya sahibinin zaman zaman büyük umutsuzluklara düştüğü anlamına gelir.

RÜYADA KAPISIZ EV GÖRMEK

Güvende olmamaya işaret eder. Kişinin can ve mal güvenliğini sağlama konusunda gereken tüm tedbirleri almayışına alamet eder. Kişi herkesi kendisi gibi iyi niyetli zannediyor, herkese güveniyor ve bu nedenle hiç bir şeyi güvence altına alma gereksinimi hissetmiyor demektir. Örneğin; kazancını ulu orta yerde açıklıyor, kasasının yerini söylüyor ya da ilk defa gördüğü huyunu suyunu bilmediği, neyin nesi olduğunu araştırmadığı kimselerle hemen dost oluyor demektir.

RÜYADA VİRANE EV GÖRMEK

İyi değildir ve rüya sahibinin ailesiyle alakalı olarak kafasını kurcalayan, onu düşündüren ve tedirgin eden bir durumun olduğuna alamet eder. Kişi, ailesinin başında dönüp duran belalı bir kimsenin ya da uğursuz bir olayın farkındadır ve bundan büyük bir endişe duymaktadır. Onların yanında olmadığı her an sanki başlarına bir şey gelecekmiş de onlarla ilgili kötü haberler alacakmış gibi hissederek diken üzerinde olduğuna yorulur.

RÜYADA PEMBE EV GÖRMEK

Hayırlara vesile olacak, kişiye uğur, şans getirecek, hayatına da yeni bir anlam katacak izdivaçtır. Evliliğe adım atmaya, doğru insanı seçmeye ve evlilik konusunda alınabilecek en doğru kararı vererek, ömrünün sonuna kadar bu kararından yana hiç pişman olmamaya delalet eder.

RÜYADA DİNİ EV GÖRMEK

İbadete düşkünlüğe, inancın çok güçlü ve sağla olduğuna, kişinin tasavvufa heves ettiğine, aradığı her şeyi dinde bulduğuna işaret eder. Kişinin tüm benliğini maneviyat ve huzurla dolduran en değerli şeyin bu olduğuna ve onun koşulsuz bir şekilde gerçekten mutlu olmasını sağlayanın da inancının kuvvetli olmasından kaynaklandığına yorulur.

RÜYADA KÜÇÜK EV GÖRMEK

Rüya sahibinin bulunduğu başarılı ve yüksek noktalara tevazu gösteren bir kişiliği sayesinde ulaştığı anlamına gelir. Kişinin yaşamını aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz felsefesi üzerine kurduğuna ve başlarda küçük beklentilerle, sabır göstererek ve payına düşenle yetinmesini bilerek yola çıktığına ve zamanla büyük başarılara imza attığına alamet eder.

RÜYADA CAMDAN EV GÖRMEK

Lüks bir yaşama kavuşmanın hayalini kurmak demektir. İleride çok zengin ve servet sahibi bir kimse olmayı çok arzu etmeye, her sabah bunun hevesiyle uyanmaya, her akşamda bunun hevesiyle uyumaya, sadece hayalini kurmaktan bile büyük mutluluk, haz ve keyif duymaya delalet eder.

RÜYADA EV ÇATLAMASI

Değişimin zamanı geldi demektir. Kişinin, hayatına renk katmak ve onu yeniden anlamlandırarak sabahları daha yaşam dolu uyanmasına vesile olacak bazı yeniliklere gitmesi gerektiği anlamına gelir. Rüya sahibi bu konuda kendisi adına doğru ve isabetli kararlar almayı başarırsa bu onun için şans yaşamı için de bir dönüm noktası olacak demektir.

RÜYADA HAVUZLU EV GÖRMEK

Uzun vadede gerçekleşeceği fikrine kendini alıştırmışken hayallerine çok daha kısa sürede kavuşmaya bunun da kişiye çifte mutluluk yaşatmasına, sürpriz olmasına ve adeta kendisi için hayatın büyük bir armağan sunmasına işaret eder.

RÜYADA EV TEMELİ KAZMAK

Bir iş teklifini uzun boylu yani enine boyuna düşündükten ve her şeyi hesap ettikten sonra karşı tarafla el sıkışarak, anlaşma sağlamaya ve büyük bir sözleşmenin altına korkusuzca ve kazanç elde etmekten son derece emin olarak imza atmaya yorulur.

RÜYADA EVİ BADANA ETMEK

Kişinin dağılan kafasını ve yaşamını toplaması, kendine çeki düzen vermesi, bunun da geleceği adına alabileceği en doğru karar atabileceği de en isabetli adım olması anlamına gelir. Rüya sahibi bir süredir kendini saldığını fark ederek yaşamını yeniden planlama ve düzenleme yoluna gidecektir.

RÜYADA EV KÖPEĞİ GÖRMEK

Kendisini sevdikleri için feda etmeye her an hazır, adeta onlar için yaşayan, onlarsız hayatta kalmasına imkân olmayan, sadık, vefalı, alçak gönüllü ve yumuşak başlı gerçek bir aile dostunun varlığına delalet eder. Kişi, ancak mutlu ettiği zaman mutlu olmak için yaratılmış gibidir ve herkes onu bu yönüyle tanıyor ve takdir ediyor demektir.

RÜYADA BAHÇELİ EV GÖRMEK

Büyük bir rahatlık ve kolaylık sahibi olmak demektir. Maddi koşulların iyileşmesine bu sayede rüya sahibinin olabildiğince maddi özgürlüğünü eline almasına, güçlenmesine, mal ve variyet edinmesine, istediği zaman istediği yerde olmasına, dilediğince yaşamasına ve gönlünce harcamasına yorulur.

RÜYADA KERPİÇ EV GÖRMEK

Eşler arasındaki bağlılığın, tutkunun, aşkın ve sevginin çoğalmasına vesile olacak güzel gelişmelerin ve hayırlı değişikliklerin yaşanması anlamına gelir. Hanedeki uyumun ve anlaşmanın tam anlamıyla ve kesin olarak sağlanması sayesinde, yaşanmış tüm dertlerin, çilelerin, haksızlıkların, mutsuzlukların ve ihanetlerin unutulacağına, kişilerin yaşamlarında adeta yeni bir sayfa açacaklarına ve her şeyi geride bırakarak yeni bir hayata koşacaklarına alamet eder.

RÜYADA EV GÖRMEK PSİKOLOJİK ANLAMI

Evin hangi bölümünü gördüğünüze bağlı olarak, rüyanın hangi ruh halinizle ya da hangi kişilik özelliğinizle ilgili olduğu söylenebilir. Örneğin tavan arası görmek aklınızla ilgiliyken, bodrum katı görmek bilinçaltınızı temsil eder.

Kendinizi mutfakta görüyorsanız, bu sizin duygusal olarak sıcak bir ortama ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Mutfak aynı zamanda değişimi temsil eder ve yaşantınızda yakında bir değişiklik olabileceğine yorumlanır. Banyoda olduğunuzu görmek ise kendinizi psikolojik ve duygusal olarak yenilemeniz, düşüncelerinizden arınmanız gerektiğini gösterir.

Rüyada bir balkonda olduğunuzu görmek, bilinçaltınızdaki başkaları tarafından fark edilme isteğinizi temsil eder. Balkon aynı zamanda belli bir olay veya durum hakkındaki kararsızlığınızı da gösterebilir. Rüyada yatak odası görmek, kişiliğinizin gizli tutmak istediğiniz yönlerini ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizi temsil eder. Rüyada evin özellikle tavanını görüyorsanız, bu sizin kendinize koyduğunuz limitleri gösterir.

Kiler görmek, geçmişinizle ilgili gizli kalmış korkularınızı temsil eder. Kendinizi kilerde ya da kilere girerken görüyorsanız, bu sizin korkularınızla ve geçmişinizle yüzleşeceğinize yorumlanır. Rüyada görülen oturma odası sizin başkalarına karşı nasıl göründüğünüzü, hayatınızı nasıl sürdürdüğünüzü temsil eder. Aynı zamanda oturma odası kim olduğunuzla ilgili fikirlerinizi gösterir. Oturma odasında aslında oraya ait olmayan eşyalar görmek, yaşantınızdaki bazı şeylerin kişiliğinizle uyuşmadığını gösterir.

Rüyada evin merdivenlerinde olduğunuzu görmek, eğer yukarı çıkıyorsanız, bazı düşüncelerinizin ve duygularınızın su yüzüne çıkacağına, aşağı iniyorsanız ise tam tersine işarettir. Evin çatısını görmek, Kişiliğinizi, duygularınızı ve inançlarınızı koruduğunuzu gösterir. Kendinizi evin çatısının üzerinde dururken görmek, çok büyük bir başarı yakalayacağınıza yorumlanır.

Evin çatısının aşağıya doğru kayması ya da düşmesi, kendinize koyduğunuz çok yüksek hedeflerin size zarar verdiğinizi, bunları biraz aşağıya çekmeniz gerektiğini gösterir. Evin avlusunu görmek, iş ve sosyal hayatınızı temsil eder. Eğer avlu düzenliyse, iş yaşamınızın çok iyi gittiğine, eğer dağınık ve kötü bir durumdaysa, hayatınıza çeki düzen vermeniz gerektiğine yorumlanır.