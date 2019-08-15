Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz kaçın!

Rüyada eski sevgiliyi görmek, bilinçaltındaki düşüncelerinizin eseri olabilir. Rüyada eski sevgiliyi görmek onu aslında hala sevdiğiniz ya da en azından onu unutamadığınız anlamına gelebilmektedir. Peki, rüyada eski sevgiliyle barışmak, eski sevgili ile yeniden karşılaşmak veya konuşmak ne anlama geliyor?

RÜYA TABİRLERİNE GÖRE RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK

Rüyada eski sevgiliyi görmek bazen ayrılık bazen ise yeni bir birliktelik anlamına gelmektedir. Aynı zamanda evli olan bir kadının veya evli erkeğin rüyasında eski sevgilisini görmesi evlilik hayatında yaşanacak sorunların olduğunun göstergesidir. Bütün bu rüya tabirlerinin yanında bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre bilinçaltının rüyaları büyük bir ölçüde etkilediğini göstermektedir. Gerçek hayatta bilinçaltına attığımız her bir tohum rüyalar aleminde yeşermektedir. Buradan çıkan sonuca göre, birçok insan gibi eski sevgilini rüyanda görmen onu aslında hala sevdiğini en azından onu unutamadığını gösterir. Rüyanızda çok susadığınızda nasıl çeşme ya da ırmak görürsünüz, eski sevgilinizi görmekte tıpkı bunun gibidir. Ona karşı hala özlem duyduğunuz anlamına gelmektedir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE BARIŞMAK

Halen eski sevgiliniz ile aranızda halletmeniz gereken bazı meselelerin olduğunu, bunları onunla oturup konuşarak halletmeniz gerektiğini ve iki olgun insan olarak sorunlarınızı çözmeniz gerektiği anlamına gelir. Rüyada eski sevgili ile buluşmak veya bir araya gelmek şu anda beraber olduğunuz yeni sevgiliniz ile de geçmiştekilere benzer veya aynı sorunları yaşayabilirsiniz, bu konuya dikkat edip aynı hatalar tekrarlamamak gerektiğini gösterir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİ İLE YENİDEN KARŞILAŞMAK VEYA KONUŞMAK

Yaşamakta olduğunuz sosyal ilişkilerinizde kendinize güven sorunu yaşadığınızı gösterir. Kendine güvenmek konusunda kendinizi geliştirmeniz, güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit edip, zayıf yönlerinizi güçlendirmeye çalışırken ilişkilerinizde kuvvetli olduğunuz taraflarınızı öne çıkarmak, onları daha çok kullanmanız gerektiğini anlatır. Rüyada eski sevdiğiyle karşılaştığını görmek ise rüya sahibi için gerçek yaşamda karşı cins ile tanışmak, iletişim konularında problemler yaşadığınızı ya da şu anki ilişkinizde kimi sorunlar yaşadığını simgeler. Bu uyarıcı bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada eski sevdiğiyle karşılaşmak aynı zamanda mevcut durum ve yaşadığınız koşulda bir dengesizliği ve kaosu işaret edebilir, mevcut durumdan kaçma arzunuzu gösterebilir. Ufkunuzu genişletmek veya maneviyat konusunda yeni bir yaşam tarzı denemeniz gerektiğini önerebilir.