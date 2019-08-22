Rüyasında gören kişinin kısmeti açılıyor

Rüyada elma yemek kısmet olarak tabir edilir. Kişinin bir kısmeti olacağına, evlatlarının hayırlı olacağına, etrafında nur yüzlü ve temiz kalpli insanlar olacağına işaret eder. Rüyasında elma toplayan kişi para, mal ve mülk sahibi olur.

RÜYADA ELMA GÖRMEK

Rüyada elma görmek çok güzel ve mutluluk verici şeylere işaret eder. Hayırlı çocuklara ve güzel kısmetlere delalet eder. Kırmızı elma ile yeşil elma farklı şekillerde tabir edilir. Kırmızı elma yemek ağız tadıyla olacak hayırlı işlere, yeşil elma yemekse bir karmaşaya yahut kavgaya, moral bozukluğu ve sıkıntıya ya da kedere işaret eder. Elmayı yemek çok güzel ve hayırlı gelişmelere işaret eder. Kişinin alın teriyle, hak ederek kazandığı bol kazanca, kendisine ve çevresine dokunacak hayırlı işlere delalet eder. Rüyada başka birinin rüya sahibine hediye vermesi o kişinin çok istediği bir şeyin gerçekleşeceğine yorumlanır. Daldaki elmanın koparılması soylu ve zengin birine, kutsal bir mekanda bir elma görmek de güzel bir izdivaca işaret eder.

Elmanın anlamı rüyadan rüyaya değişse de genel anlamda hep iyi ve güzel şeylere işaret eder. Örneğin rüyada elma fidanı görmek çok kutsal görevlere gönüllü olmak ve ömür boyu duası yetecek ola garibanlara yardım etmek anlamına gelir. Elmanın güzel bir meyve olması ve keyifle yenmesi nedeni ile rüyada görülen elma tatlılıklara, hoşluklara, iyiliğe ve hayra işarettir. Rüyada elma ile yapılan herhangi bir tatlı görmek madalya ya da taçla ödüllendirilecek bir başarıya nail olmaya işaret eder. Eğer elma ağacından elmaların düştüğünü gören bir kimse olursa bu da onun hayatı boyunca önüne çıkacak olan şansının çokluğuna, bahtının açıklığına ve kısmetinin bolluğuna işaret eder.

RÜYADA ELMA YEMEK

Rüyada elma yemek kısmet olarak tabir edilir. Kişinin bir kısmeti olacağına, evlatlarının hayırlı olacağına, etrafında nur yüzlü ve temiz kalpli insanlar olacağına işaret eder. Özellikle de kırmızı elma görmek çok güzeldir, bu kişinin kazancını gönül rahatlığıyla yiyeceğine işaret eder. Çünkü rüyasında kırmızı elma gören kişinin kazancında hile, fesat ya da haram bulunmaz. Mayhoş bir elma aynı anlama gelmeyeceği gibi bazen ruhun sıkılacağına, kişinin içinin daralacağına bazen de hileye başvurmak yoluyla bir şeyler elde etmeye işaret eder.

RÜYADA ELMA TOPLAMAK

Güçlü, kuvvetli, görkemli ve soylu birine işaret eder. Rüyasında elma toplayan kişi para, mal ve mülk sahibi olur. Yani toplanan elmalar rüya sahibinin ileride sahip olacağı kazancın ve malın bir sembolüdür. Bu rüya, rüya sahibinin ileride maddi olarak güçlü bir kişi olacağının bir işaretidir. Çünkü elma bol kazanç ve bol kısmet anlamına gelir.

RÜYADA ELMA AĞACI GÖRMEK

Elma ağacı din kardeşlerinin birbirine olan yakınlığına işaret eder. Elma ağacının dibinde oturup, soluklanmaksa mutlu ve uzun sürecek olan bir izdivaç anlamına gelir. Rüyasında elma ağacının gölgesinde ya da dibinde nefeslenmek için oturduğunu gören kişi sevdiği kişiyle evlenir ve mutluluğu daim olur.

RÜYADA ELMA ISIRMAK

Elma ısırmak kişinin eline geçen fırsatlardır. Rüyasında elma ısırdığını gören kişi aslında kısmetini yakalamış demektir. Bu da işinde bol kazanca, hayırlı, temiz ve helal kazanca delalet eder.