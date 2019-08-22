Rüyada düştüğünüzü mü gördünüz? Bu iyiye işaret olabilir

Gün içinde yaşanılan durumlar bilinçaltına işler ve uyku halindeyken rüya olarak görülebilir. Rüyada düştüğünü görmek birçok farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Sık görülen rüyalar arasında olan rüyada düştüğünü görmek birçok farklı anlamda yorumlanabilir. Yüksek bir yerden düşmekle alçak bir yerden düşmek farklı anlamda yorumlanır.

RÜYADA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada düşmek, üzerinizdeki baskıdan kurtulmak anlamına gelir. Size karşı baskı uygulamaya çalışan kişiler buna pişman olurlar ya da bir şekilde kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Kendi özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz. Eğer çalıştığınız ortamda size karşı bir baskı uygulandığını ya da size karşı rakip olan kişilerin psikolojik baskı yaptığını düşünüyorsanız, yakında bu durumdan kurtulabilirsiniz. Rüyada kendini düşerken görmek, aynı zamanda önümüzdeki bir engeli aşmak anlamına gelir. Nasıl olacak, nasıl yapacağım dediğiniz bir işte başarılı olabilirsiniz. Aynı zamanda fazla engellerin üstesinden çok kolay bir şekilde gelmeniz de olasıdır.

Rüyada birinin düştüğünü görmek, birinin size çok büyük bir yardımda bulunması ve size akıl vermesi anlamına gelir. Bu kişi sayesinde bazı şeylerin farkına varabilirsiniz. Yaptığınız hataları anlamanızda da oldukça etkili olabilir. Rüyada başkasının düşmesi, aynı zamanda biriyle ortak iş yapmak anlamına da gelir. Plan ve projelerinizde başkasından yardım alabilirsiniz ve ortak bir şekilde hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞMEK

Hayallerin gerçek olması anlamına gelir. Çok hayal ettiğiniz ancak olması imkansız sandığınız bir hayalin gerçek olacağını anlayacaksınız. Yakın zamanda alacağınız haberler de sizin umutlarınızı arttırabilir. Rüyada yüksekten düşüp kurtulmak, aldığınız risklere değeceğine yorumlanır. Geleceğe dair alınan risklerden pişman olmazsınız. Rüyada yüksekten düşüp ölmek, emek verdiğiniz işlerin boşa gitmesine yorumlanır. Emeklerinizin boşa gitmesi sizi üzebilir.

RÜYADA YÜRÜRKEN DÜŞMEK

Elinize geçen paranın artmasına ve maddi sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. Bekar olan biri zengin biriyle evlenerek rahat bir hayat sürebilir. Evli olan kişiler de eşlerinin kazancının artması ile ya da kendi kazançlarında ki artışla birlikte geçim sıkıntısı çekmezler.

RÜYADA AYAĞI KAYIP DÜŞMEK

Kısmetlerin açılması ve şansınızın yaver gitmesine yorumlanır. Bir anda açılan şansınız ile birlikte tanışacağınız insanlar ve gelen haberler sizi mutlu edecektir. Belki de başarılı bir insan size bir konuda yardımcı olabilir. Size kol kanat gerip öncü olabilir. Alacağınız yardım ve destek ile de birlikte çok güzel imkanlar elde edebilirsiniz. Yakın zamanda sürpriz şeyler olması mümkündür.

RÜYADA SIRT ÜSTÜ DÜŞMEK

Rakiplerinize karşı başarı elde etmek ve onları geride bırakmak anlamına gelir. Size karşı rakip olan kişiler önünüze geçemezler. İş ve çalışma ortamında başkalarından daha başarılı olabilirsiniz. Yine eğitim hayatı devam eden kişiler de olduklarından daha güzel sonuçlar alırlar.

RÜYADA YÜZÜSTÜ DÜŞMEK

Dini görevlerini yerine getirmek ve manevi yanından güçlenmek anlamına gelir. Yaptığınız iyilikler ve ettiğiniz dualar karşılığını bulur. Hayırlı işler yapabilirsiniz ve başkalarına iyilik yapmak sizi mutlu edebilir. Açıkçası yaptığınız iyilikler sonrasında yüzünüz gülecek.

RÜYADA BALKONDAN DÜŞMEK

Elinizden bir miktar para çıkması anlamına gelir. Maddi yönden zarara uğrayabilirsiniz. Borçlarınız varsa daha da artabilir ya da hiç borcunuz yoksa bir anda borçlu almanız olasıdır. Hesapta olmayan masraflar yüzünden ekonomik yönden zorluk çekilebilir.

RÜYADA ÇATIDAN DÜŞMEK

Yeni bir eve taşınmak ya da ev almak anlamına gelir. Yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Eğer uzun süredir iş değişikliği yapmak istiyorsanız da yakında yeni bir iş fırsatı önünüze çıkabilir. Kısa vadede yapacağınız yatırımlar ileride sizi mutlu edebilir.

RÜYADA DUVARDAN DÜŞMEK

Hedeflerine ulaşmak ve sonrasında başkalarından tebrik almak anlamına gelir. Eğer bir süredir emek harcadığınız bir şey varsa sonunda sonuca ulaşacaksınız ve başkaları sizi övebilir. Bu başka insanların takdirini kazanacak. Başarılarını söz konusu olabilir.

RÜYADA SUYA DÜŞMEK

İç sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelir. Mesela evliyseniz ve eşinize güvenmiyorsanız, bundan sonra ona daha çok güvenebilirsiniz. Özel hayatınızda sizi daraltan ve sürekli endişelendiren her ne varsa sonunda güveniniz artar. Rahat bir nefes alırsınız. Aslında bazı şeyleri boşuna kuruntu yaptığımızı anlayacaksınız.

RÜYADA ATTAN DÜŞMEK

Büyük bir kısmet kaçırmak anlamına gelir. Belki geçmiş günlerde ya da gelecek zamanda karşınıza çıkan bir fırsatı kaçırmanızla birlikte sonrasında çok büyük bir pişmanlık olabilir. Kulağınıza gelen bazı dedikodular da şu günlerde canınızı sıkabilir. Başkalarına sizin hakkınızdaki düşüncelerini kafaya takabilirsiniz.

RÜYADA ÇUKURA DÜŞMEK

Başkalarının size engel olmasına ve bir şekilde sizin iyiliğinizi istemeyen kişiler yüzünden başarıya ulaşmak da zorluk çekmek anlamına gelir. Bu durum iş yaşantısında olabilir ya da ailenizde sizi kıskanan ve çekemeyen kişiler yüzünden kendinizi geri planda tutmak zorunda kalabilirsiniz ve hakkınız çiğnenebilir.

RÜYADA DÜŞMEK DİNİ YORUMU

İslami rüya tabirlerine göre, rüyada düştüğünü görmek hem olumlu hem de olumsuz manalara gelir. Genelde hatalardan uzak durmak ve hayırlı bir şeyler yapmak anlamına gelir. Özellikle hatalı bir olduğunuz bir konuda doğruyu bulabilirsiniz. Bazı hatalardan geçte olsa dönmeniz olasıdır. Hayatınızda da büyük bir değişim olabilir.