Rüyanızda düğün gördüyseniz pek de sevinmeyin...

Rüyada düğün yapmak; özellikle çalgılı çengili bir düğün yaptığını görmek iyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyada düğün hazırlığı görmek; kişinin çetin geçireceği bir döneme veya zorlu bir yolculuğa işaret eder. Aynı zamanda bazı rüya alimlerine göre bu hazırlık gerçek hayatta da bir şeylerin hazırlığını yapacağınıza delalet eder.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK

Rüyada düğün görmek hatta kendi düğününü görmek uzakta yaşayan bir akraba veya arkadaşınızdan kötü bir haber alacağınıza da delalet eder.

Düğün görmek; zaten gerçek hayatta da mutluluğun simgesi olan düğün kişinin hayatının güzel, mutlu ve renkli olacağına delalet eder. Rüyada şarkısız, çalgı çengisiz düğün görmek hayır, bereket ve sevinç ile işaret edilmektedir.

Rüya alimleri tarafından rüyada gürültülü, çalgılı çengili, çok sesli düğün görmek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Bir kimse rüyasında bir düğün yemeğinde bulunmuş ise veya kendisi düğün yemeği veriyorsa bu rüya kederlerin, sıkıntı ve üzüntülerin gitmesine delalet etmektedir.

Hasta bir kişinin evinde düğün görmek; o hastanın vefatına işaret etmektedir.

Rüyada düğün yapmak; özellikle çalgılı çengili bir düğün yaptığını görmek iyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyada kendi oğluna düğün yaptığını görmek kişini oğlunun hastalanacağına işaret eder.

Rüyada gelin görmek ne demek; genellikle her zaman hayırlı ve güzel bir şekilde yorumlanan rüyalardan biridir. Rüyada gelin görmenin anlamı güzeldir. Rüyada gelin görmek kısmetin açılacağı, artacağı ve şans ile yorumlanmaktadır. Rüyada gelin görmek eline bir miktar para geçeceği şeklinde de yorumlanır.

Rüyada düğün hazırlığı görmek; kişinin çetin geçireceği bir döneme veya zorlu bir yolculuğa işaret eder. Aynı zamanda bazı rüya alimlerine göre bu hazırlık gerçek hayatta da bir şeylerin hazırlığını yapacağınıza delalet eder.

Rüyada düğün salonu görmek; kalabalık ve farklı bir grupta olmaya, birtakım delalet eder.

Rüyada düğün davetiyesi görmek; rüya sahibinin yakın bir zaman içerisinde alacağı bir haber manasına gelir. Rüya sahibi beklediği bir haberi alacaktır. Düğün davetiyesi eğer elinizde ise bu beklediğiniz ve istediğiniz bir haberdir ve buna kavuşacaksınızdır.

Rüyada düğün çiçeği görmek; güzel bir çiçek görmek çektiğiniz zorlukların ve problemlerin sonucunda büyük bir paraya ve menfaate kavuşacağınıza işaret eder. Yine rüyada güzel kokan çiçek görmek yaşayacağınız mutlulukların habercisidir.

Rüyada düğün pastası görmek; büyük ve lezzetli görünen düğün pastası gören kişi hayatta bir nimete erişir. Bu rüya bolluk ve bereket şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada düğün yemeği görmek; kendi verdiğiniz yemek veya sizin yakınlarınız tarafından davet edildiğiniz yemek sıkıntılı günlerin geride kalacağına delalet eder. Mutlu günlerin geleceğinin habercisidir. Yakınlarınıza faydanızın dokunacağı manasına gelir.

Rüyada düğün fotoğrafı görmek; düğün fotoğrafı çektirmek; eğer bu rüyayı gören kişi gurbette ise yakın bir zaman içerisinde tüm sevdiklerine, aile ve akrabalarına kavuşacaktır.