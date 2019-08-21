Rüyanızda dişiniz mi kırıldı? İşte anlamı

Rüyada dişinin düştüğünü kırıldığını görmek birçok farklı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada dişinin düştüğünü kırıldığını görmek genelde kötü şeylere delalet eder. Birçok farklı anlamda yorumlanabilen rüyada dişinin düştüğünü kırıldığını görmenin yorumu, duruma göre değişkenlik göstermektedir. İşte rüyada dişinin düştüğünü kırıldığını görmek hakkında merak edilen detaylar haberimizin detayında sizlerle…

RÜYADA DİŞ KIRILMASI

Rüyada dişinin kırıldığını görmek ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin babasının ya da baba tarafından birinin örneğin; amcasının ölüm riski taşıyan bir rahatsızlığa yakalanacağına delalet eder.

RÜYADA DİŞ KIRILMASI VE KANAMASI

Baba tarafından bir kişinin rahatsızlanması yüzünden akrabalardan birinin rüya sahibine pek sıcak davranmadığına, kendisi ile sürekli tartışacak bir yer aradığına, her adımını gözetleyip azarlamak için yanlış yapmasını beklediğine ve rüyayı gören kişinin arkasından kuyusunu kazdığına alamet eder.

RÜYADA AZI DİŞİ KIRILMASI

Rüya sahibinin bulunduğu ülkenin devlet büyüklerinden birinin ölüm riski bulunan bir hastalığa yakalanacağına ve ülkesini çok büyük üzüntüye sokacağına hatta bazı insanların yas tutmaya başlamasına sebep olacağına rivayet eder.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞİN KIRILMASI

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve eğitim hayatında kazandığı başarıların, binbir emek vererek geldiği mevkinin, kazandığı saygınlığın yüklü bir miktarda paranın yaşanacak kötü ve çok büyük sıkıntılar yaşatacak bir olay yüzünden elinden gideceğine tabir edilir.

RÜYADA DİŞ KIRILMASI, KOPMASI VE DÜŞMESİ

Rüya sahibinin, babasının ya da baba tarafından bir akrabasının, ölümcül bir hastalığa yakalanacağına, uzun bir zaman boyunca tedavi göreceğine ve tedavinin sonucunda biraz toparlanmasına rağmen daha sonra vefat edeceğine delalet eder. Ve bu durumun rüyayı gören kişinin yıkılmasına ve uzun bir süre insanlardan kaçmasına sebep olacağına alamet eder.

RÜYADA ÖN DİŞLERİNİN KIRILDIĞINI GÖRMEK

Çok güvenilen kimselerin ortada sebep yokken kişiye sırtını dönmesi yüzünden yaşanacak manevi çöküşün, yalnız kalmanın, aileden alınan desteğin azalmasıyla daha da sıkıntılı bir ruh haline sahip olmanın ifadesidir. Ön dişlerin kırılması, aile içindeki sorunlara, anne ve baba arasındaki tartışmalı durumlara, aile birliğini kökten sarsacak olumsuzluklara ve hastalığa alamet eder.

RÜYADA ÜST DİŞLERİNİN KIRILDIĞINI GÖRMEK

Baba akrabalarının kişiye kalan mirasla ilgili sorun çıkaracak olmasına, anne ve babası hayatta olan kimselerin zor günlerinde destek göremeyeceklerine, kendi işini kurmak isteyenlerin başkalarından borç almak suretiyle ailelerine yüz çevireceklerine yorumlanır.

RÜYADA ALT DİŞLERİNİN KIRILDIĞINI GÖRMEK

Annenin veya anne tarafından yakın bir akrabanın hastalanarak kişiyi derin bir kedere düşüreceğini ifade eder. Uzun süren yaşam mücadelesini, rızkın azalmasını, kişinin şanssızlıklarla dolu günler geçireceğini de bildirir. Zorlu günlerin habercisi olan rüya İslami şekilde yorumlandığında, tevekküle davet anlamına da gelir.

RÜYADA YEMEK YERKEN DİŞİNİN KIRILDIĞINI GÖRMEK

Kazancını doğru yollardan ve helal şekilde kazanmak için uğraşan rüya sahibinin bedensel olarak zayıflayacağını, yıpranacağını ve bu durumun bazı hastalıkları da tetikleyeceğini, çalışma koşullarının ağır olması yüzünden sağlığının büyük riske gireceğini ifade eder.

RÜYADA ELMA ISIRIRKEN DİŞİNİN KIRILDIĞINI GÖRMEK

Yasaklara karşı meyilli olmanın ifadesi olan rüya, günaha olan yatkınlık olarak da tabir edilir. Rüya sahibinin İslamiyet’ten uzak bir hayat görüşü olduğunu, başına gelen olumsuzluklardan ders alarak bir an evvel doğru yola girmesinin elzem olduğunu da bildirir. Hatalı durumlara düşmemek için kişinin güvenilir, özü, sözü bir insanlara fikir danışmasının hayırlı olacağına da vurgu yapar.

RÜYADA BAŞKASININ DİŞİNİN KIRILDIĞINI GÖRMEK

Sevilen insanlardan gelen üzücü haberler anlamındadır ve kaza, hastalık ya da ölüm gibi durumların yaşatacağı üzüntüyü ifade eder. Yakın bir arkadaşın başından geçen olumsuzluğa veya tedavisi zor bir hastalığa yakalanmasına da haber veren rüya, kaygılı bir sürecin işaretidir.