Rüyanızda bit görmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Rüyada bit görmek birçok insanın rüyadan huzursuz kalkmasına sebep olur. Bit aslında kendi taşıdığı özelliklere göre bireyin rüyasını anlamlandırır. Bit kan emen bir tür böcek olarak bilinir ve rüyaların çoğunda da bit, bireyden kan emiyorsa faydalanan kişilere ve ya düşmanlara delalet eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK

Sizden faydalanan, kaynaklarınızdan gizlice beslenen, bulunduğu alanda kendine çıkar sağlayan kişi veya kişilerle ilişkilidir.

Rüyanda bit görüyorsan sana vermek istediği mesaj aslında sana ait olmayan duygu ve düşüncelerle kendini rahatsız ettiğindir.

Bulunduğun ortamda bazı durum ve davranışlardan rahatsızlık duyduğun, hayallerinden uzaklaştığın ve kendi doğana uymayan davranış içinde olduğun yorumunu yapılabiliriz. Rüyada bit görmek; “zenginliktir” yorumu duymaya alıştığımız bir tabirdir.

Bu yorum “kanı bitlendi” deyiminden devşirilmiştir. Bit parazitgillerden olup, hızla üreyen, bin bir zorlukla yok edilen, ısrarcı varlıklardır.

Genel rüya tabirlerine göre zenginlik olarak yorumlansa da bu rüyanın bizlere anlatmak istediği şeyler daha farklıdır. Kişinin farkında olduğu veya olmadığı ama bilinçaltında biriken duygu ve düşüncelerindeki rahatsızlığın rüya aracılığıyla dışa yansımasıdır.

RÜYADA BİT GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada bit veya pire gibi parazitler görüyor veya bir şekilde karşımıza çıkıyorsa, bedenimizde ve hayatımızda yer alıyorsa; bize gizliden zarar veren, rahatsız olduğumuz ama bir türlü fark edemediğimiz bazı konulara dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yapıyor demektir. Bize bir anlamda temizlen, arın ve kendine gel mesajı vermektedir.

RÜYADA BİTLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bitlendiğini görmek; kişinin sorumluluklarının artmasına, daha çok kişiye istihdam sağlamaya, aile bireylerinin ihtiyaçlarının artmasına, bütün bu giderlerle birlikte gelir oranında da artış olacağına ve gelir gider dengesinin sağlanarak rüya sahibinin endişelerinden kurtulup, huzura ermesine, kişinin gelir durumundaki artışla birlikte etrafında fırsatçı insanlarında artacağına delalet eder.

ESKİ ELBİSELERDE BİT GÖRMEK

Kişinin borçlarına ya da borçlanmaktan korktuğuna ve tutumlu davranması gerektiği konusunda uyarı içerir.

RÜYADA BİT ÖLDÜRMEK

Rüyada bit veya birçok bit öldürmek; sizden haksız yere çıkar elde etmeye çalışan kişi veya kişilere karşı üstünlük sağlamaya, size zararı dokunacak kişileri etkisiz hale getirmeye, fesatlık eden, dedikodu yapan kişilere karşı tavrınızı ortaya koymaya, mal varlığınızı kötü niyetli insanlara karşı garantiye alacağınıza, birçok bit öldürmek ayrıca sıkıntı ve kederden kurtulmaya delalet eder. Rüyada bit öldürdüğünü gören kişi hasta ise; şifa bulur.

SAÇTA BİT GÖRMEK

Rüyada saçta bit görmek; rüya sahibinin sorumluluk sahibi bir yönetici olacağına, terfi almaya, almış olduğu kararlardan pek çok kişinin etkileneceğine ve bundan dolayı kendi içinde kararlarını sorgulamayı sembolize eder. Rüyada kendi saçında bit görmek; sahte dostlara, kandırılarak kişinin başına dert açacağına ve bundan dolayı üzüleceğine ama bu durumun geçici olup, doğru hamleleri yaparsa dertlerinden kurtulup feraha ereceğine işaret eder.

BİT SİRKESİ GÖRMEK

Rüyada bit sirkesi veya yumurtası görmek; kendini gizleyen fesat ve kötü niyetli insanların varlığına, bakliyat üzerinde görülen bit yumurtası; kişinin geçiminde ve parasında gözü olan aç gözlü kişilere, ödeme güçlüğü çekilen borçlara, vicdanen duyulan rahatsızlığa ve hastalığa, halinden şikayet eden çalışmakta gözü olmayan tembel kişiye veya kişilere yorumlanır.

RÜYADA BİT TEMİZLEMEK

Rüyada bit temizlediğini görmek; kişinin içinde bulunduğu sorunlarını tek tek çözüme kavuşturacağına, kuşku duyduğu bazı konuların üzerine gidip emin olmaya, çok fazla bit temizlemek; kişiyi gereğinden fazla uğraştırıp, yoracak bazı meselelerin varlığına delalet eder.

RÜYADA BAŞKASININ SAÇINDAN BİT AYIKLAMAK

Rüyada başkasının saçında bit ayıkladığını görmek; çevresine faydalı olan, yardım sever bir kimse olduğunuza, iyi niyetli çevresinin güven duyduğu biri olduğundan ve bundan dolayı her zaman ihtiyaç halinde yardım edip yardım alacağına işaret eder.

Kişinin sınırlı imkanlarını paylaşarak yardımcı olmaya çalıştığına, rüyada başkasının saçında taşla bit öldürdüğünü görmek; yardım etmek isterken aksine kişiye iyilik yerine kötülük yaparak zarar vermeye tabir edilir.

RÜYADA BAŞKASININ SAÇINDAN İLAÇLA BİT TEMİZLEMEK

Sorunlar karşısında pratik bir düşünceyle hareket ederek olayları yorulmadan çözmek anlamına gelir.

ÖLÜNÜN BAŞINDA BİT GÖRMEK

Rüyada ölünün başında canlı bit görmek; ölen kişiden kalan mirasa veya onun bıraktığı sorunlara ya da kişinin kendisiyle ilgili bazı sorunlarının bittiğini sanırken yeniden ortaya çıkarak canını sıkmasına işaret eder.

RÜYADA ÖLÜNÜN BAŞINDA ÖLÜ BİT GÖRMEK

Kişinin varlığından dolayı rahatsızlık duyduğu bir konunun tamamen bittiğinden emin olacağına, rüyada ölmüş birinin başında bit ayıkladığını görmek; geçmişte kalan sevdiği kişilere ve olaylara ait konularda asla kötü konuşmayıp saygı duyduğuna onlardan kalan, manevi değeri yüksek olan ne varsa ölünceye kadar güzel bir şekilde saklamasına tabir edilir.

YORGANDA BİT GÖRMEK

Rüyada yorganda canlı bit görmek; kişinin kolaylıkla halledilecek küçük bir sorunu uykusunu kaçıracak kadar kafasına taktığını ifade eder.

YORGANDA ÖLÜ BİT GÖRMEK

Rüya sahibinin kendisiyle ilgili etrafındaki bazı sorunlarından farkına bile varmadan kurtulacağına, hasta ise, hastalığını ayakta geçirerek iyileşeceğine işaret eder.

Rüyada yorgandaki biti öldürmek; kişinin kafasına taktığı uykusunu kaçıran sorunlardan kendi çabası ile kurtulup, feraha ermeye ve huzur içinde uyumasına yorumlanır.

RÜYADA SAÇTA SİYAH BİT GÖRMEK

Rüyada saçta siyah bit görmek; rüya sahibinin farkında olmadığı sorunlarının olduğuna, rüyada saçta siyah bit temizlemek; yaşanacak olası bir sorunu fark edip önlem alarak sıkıntılı geçecek bir süreci kolaylıkla atlatmaya, rüyada elbise üzerinde bit temizlemek; bir meselenin büyümesine veya hastalığın ilerlemesine mani olacak fırsatları yakalayıp, doğru zamanda müdahale etmenin sonucunda feraha çıkmaya delalet eder.

RÜYADA BİT YEMEK

Rüyada bit yemek; kişiye kalacak olan mirasa veya haram mal elde etmeye, dedi kodu yaptığı için fikren rahatsızlık duymaya delalet eder.

RÜYADA BİT ISIRMASI

Rüyada bit ısırdığını görmek; dedikoduya ve iftiraya uğramaya, rüyada bit ısırdığından dolayı kaşındığını gören kişi borçlarından dolayı aranacağına yorumlanır.

RÜYADA BİTLERİ ÜZERİNDEN TEMİZLEMEK

Borçları ödemeye, hastalıktan kurtulmaya, sizi üzen düşüncelerden arınmaya ve feraha çıkmaya delalet eder. Rüyada çok fazla bit görmek bazen dedikoduya veya olayları abarttığınıza yorumlanır.