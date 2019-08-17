Rüyada bebek görenler mutluluğunu gizlemesin

Rüyada bebek görmek kısmetinizin açılacağını, şansınızın artacağını gösterir. Rüyada kız bebek gördüyseniz bol berekete, evdeki rahatlığa yakında kavuşacağınıza delalet edebilir. Eğer erkek bebek gördüyseniz tez vakitte alacağınız güzel bir habere işarettir. Rüyanızda bebeğin ağladığını görmüşseniz gerçekleşmesini çok istediğiniz planlamalarınızın göstergesidir. Aynı zamanda güzel bir bebek rüyalarınızı süslüyorsa sevdiklerinizle, dostlarınızla geçireceğiniz güzel bir geleceğe işaret eder.

RÜYADA BEBEK GÖRMENİN ANLAMI NEDİR?

Rüyada yeni doğan bebek görmek; yeni doğan bebek her zaman neşe, sevinç ve umutların kaynağı olduğu gibi rüyada görülmesi de hayatta bu güzelliklerin yakın olduğuna işaret eder. Rüya güzel giyimli sevimli bebek sıkıntıların biteceğine işarettir.

Rüyada kız bebek görmek; hayırlı ve bereketli işlere girişmek anlamı taşır. Rüya da görülen kız bebek aynı zamanda rüya sahibinin çevresinden büyük bir itibara layık olması anlamındadır. İşlerin kötü gittiği bir dönemde görülen bu rüya zor günlerin yerini refaha bırakacağına yorulur. Hamile bir kadının rüyasında kız bebek görmesi, evladının erkek olacağına işaret eder.

Rüyada erkek bebek görmek; kız bebeğin yorumundan çok da farklı değildir. Rüyada erkek bebek gören kimse için bu rüya; müjdeye, iyi habere, işlerin yolunda gitmesine, sevince, mutluluğa, servete ve baht açıklığına işaret eder. Erkek bebek; müjdeli haberin yanında devlet, servet, saadettir. Kız bebeğin tersine rüyasında erkek bebek gören hamile kadının çocuğu kız olur.

Rüyada cami avlusuna bırakılmış bebek görmek; bu rüyayı gören kişi yakın zamanda bir mirasa erişir. Rüyada terk edilmiş bebek görmek; borçların ödenmesine, sıkıntıların atlatılmasına, haneye gelecek hayırlı mala, rızka işarettir.

Rüyada beşikte bebeği salladığını gören kişi; işsizse yeni ve hayırlı bir işe girer. Yeni sevinçler ve güzellikler yaşayacağına delalet eder. Rüya sahibi iş sahibiyse bereketli, başarılı sonuçlanacak işlere kalkışır.

Rüyada dile gelen ve konuşan bir bebek görmek; ilk başta korkutucu gelse de anlamı çok halistir. Rüyada konuşan bebek gören kimse için mutlulukla dolu bir ahiret yaşamı vardır.

Rüyada bebek emzirmek; diğer tabirlerin tersine bebeğe süt vermek uyarı mahiyetli bir rüyadır. Rüyada bebek emzirmek savunmasız olan rüya sahibini yakınından ya da uzağından gelecek kötülükler için uyarır. Bu rüyayı gören kişi dikkatli olmalı ve temkinli davranmalıdır.

Rüyada bebek doğurmak; güzel günlerin yakın olduğuna ve hayırlı gelir kapılarına işaret eder. Rüyada doğum ve bir bebek görmek, maddi durumu iyi olanların dara düşeceğine; kötü olanların ise refaha ereceğine işaretken; doğuma şahit olduğunu gören erkek kişi için eşiyle arasında çıkacak sıkıntıya yorumlanır.

Rüyada temiz ve kirli bebek görmek; Rüyanızda kirli bir bebek görmek, beklemeyen bir yerden ele geçen paraya yorulurken; temiz bebek görmek, gönül ilişkilerinde dostluk, arkadaşlık, kurmaya işaret eder.

Rüyada güzel ve çirkin bebek görmek; Rüyada çirkin, cılız ve hastalıklı bebek görmek, can sıkıcı haberlere yorulurken; mutlu ve güzel bebek, sevinçli haberdir.

Rüyada bebek sevmek, öpmek; rüyada bir bebeği kucağına alarak seven kimse için hayır ve menfaattir. Rüyada gülen, mutlu olan bir bebek görmek ve onunla vakit geçirmek; sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza ve rahat bir döneme gireceğinize işarettir. Aynı zamanda mutlu bebekle vakit geçiriyorsanız, bu dostlarınızla geçireceğiniz güzel vakitlere yorumlanır.

Rüyada ağlayan bebek görmek; bu rüyayı gören kişi işlediği bir günahtan dolayı pişmanlık duyar ve affını talep eder. Eğer rüyanızda onu susturmaya çalıştıysanız, bu rüya, işle ilgili çeşitli gelişmelerin olacağına ve bu gelişmeler adına çaba sarf edeceğinize işaret eder.

Rüyada ölü bebek görmek; kişi için korkutucu olan bu rüyanın mahiyeti de aynı doğrultuda uyarıdır. Bu rüyayı gören kişi için sevilen bir eşya, yakın vb. kayıplar yaşanabilir.