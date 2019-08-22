Rüyasında gören zengin oluyor!

Rüyada yeni ayakkabı; iyi yorumlanan rüyalardandır. Rüyanızda yeni ve temiz ayakkabı aldığınızı veya giydiğinizi görmeniz hayatınızda birtakım yeni başlangıçlar yapacak ve adımlar atacağınıza işaret etmektedir. Rüyada ayakkabı çıkarmak; belirlediğiniz hedefler için daha çok çalışmanız gerektiğine işaret eden rüyalardan biridir.

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada ayakkabı görmek, ayakkabının temiz, kirli, rahat veya güzel olup olmamasına göre farklı şekillerde yorumlanır. Genel olarak rüyada ayakkabı görmek zenginlik ve servet anlamını taşır.

Rüyada ayakkabı görmek; görülen ayakkabı eğer rahat ve temizse hayır ve bereket olarak yorumlanmaktadır. Ayağınıza rahat bir ayakkabı giydiğinizi görmeniz yakında huzura kavuşacağınıza işaret etmektedir. Rüyada sarı ayakkabı giydiğini görmek sağlık sorunları anlamına gelir. Yeni ayakkabı kişinin hayatının düzene gireceğine işaret eder.

Rüyada ayakkabı giymek; kişiliğiniz ile barıştığınız manasına gelmektedir. Pahalı ve güzel ayakkabı giydiğinizi gördüyseniz hayatınızın bolluk bereket içerisine geçeceğine ve maddi anlamda da yükselerek zengin olacağınıza işaret etmektedir.

Rüyada yeni ayakkabı; iyi yorumlanan rüyalardandır. Rüyanızda yeni ve temiz ayakkabı aldığınızı veya giydiğinizi görmeniz hayatınızda birtakım yeni başlangıçlar yapacak ve adımlar atacağınıza işaret etmektedir. Yeni ayakkabı hayatınızda oluşacak yeni şeyler demektir. Rüya bekarlar için yeni birisi ile tanışarak dünya evine girmeye, evliler için ise yeni bir çocuğa yorumlanmaktadır.

Rüyada ayakkabı bağı görmek; rüya sahibinin bir kişiden güzel bir söz duyacağına işaret eder. Yakın çevresi tarafından çok sevilen ve temiz kalpli biri olarak yorumlanmaktadır. Ayakkabı bağı bulduğunu ve elinde tuttuğunu gören kişi böyle birisi ile tanışır. Ayakkabı bağını kaybettiğini ve aradığını gören kişi ise böyle iyi huylu bir arkadaşı var ise o arkadaşı ile ya arası açılacak ya da arkadaşını kaybedecektir.

Rüyada ayakkabı çıkarmak; belirlediğiniz hedefler için daha çok çalışmanız gerektiğine işaret eden rüyalardan biridir. Rüyada ayakkabısını çıkaran kişi işi ile alakalı değişiklikler yapacaktır.

Rüyada topuklu ayakkabı giydiğini görmek; topuğu yüksek ayakkabı görmek birilerini etkileyecek kasıtlı hareketler yaptığınızı ve bu hareketin sizin ilerlemenizi yavaşlatacağına işaret etmektedir. Rüyada topuklu ayakkabı görmek kadın ile tabir olunmaktadır.

Rüyada yırtık ayakkabı giydiğini görmek ve ayakkabının yırtılması; rüya sahibinin bir yolculuğuna çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada ayakkabıcı görmek; nazik, temiz ve iyi huylu bir kimse ile yorumlanmaktadır. Kulluk derecesi yüksek bir kimsenin varlığına delalet eder. Bu kimse yakınınızda ise küs olduğunuz kişiler ile aranızı yapmaya çalışır ve iyi niyetli bir kimsedir. Ayakkabıcı görmek bazı rüya tabircilerine göre iş yerindeki amirinizi de temsil eder.

Rüyada ayakkabının tekinin ayağınızdan çıktığını görmek; yalnızca bir tekinin ayağınızdan çıktığını görmeniz kardeşiniz ile aranızın bozulmasına işaret etmektedir. Sol ayağınızdaki ayakkabı çıkarsa kız kardeşiniz ile sağ ayağınızdaki ayakkabı çıkmış ise erkek kardeşiniz ile tartışacağınız veya kavga edeceğiniz manasına gelir.