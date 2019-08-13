Rüyada asker gördüyseniz hazırlıklı olun...

Rüyada asker görmenin ne anlama geldiğini en çok asker yakınları merak ediyor. Askerin üniformalı ve rütbeli olması şöhret ve şan ile yorumlanır. Rüyasında askere gittiğini gören kişi ise gerçek hayatta bazı problemler ile karşılaşır. Rüyada asker kıyafeti görmek; kişinin sevdiği bir kişi ile gireceği işte karşılaşabileceği sorunları araştırmak isteyeceği bu sayede de karşılaşabileceği durumları hesaplayıp buna göre karar vereceğine delalet eder.

13 Ağustos 2019 Salı 12:56
13 Ağustos 2019 Salı 12:56
Rüyada asker gördüyseniz hazırlıklı olun...

Rüyada asker olduğunu görmek; kişinin iş ile alakalı isteklerinin gerçekleşeceğine ve iş hayatında başarılı olacağına; şanslı olacağına ve başına iyi şeylerin geleceğine işaret eder. Rüyada asker uğurlamak; rüyada sevdiğiniz bir kişiyi askere uğurladığınızı görmek problemlerin ortadan kalkacağına delalet eder. Rüyada asker görmek, asker arkadaşını görmek, silahsız asker görmek, askeri donanma görmek ne anlama geliyor biliyor musunuz?

RÜYADA ASKER GÖRMEK

Rüyada asker görmek; askerin üniformalı ve rütbeli olması şöhret ve şan ile yorumlanır. Rüyasında askere gittiğini gören kişi ise gerçek hayatta bazı problemler ile karşılaşır.

Rüyada asker olduğunu görmek; kişinin iş ile alakalı isteklerinin gerçekleşeceğine ve iş hayatında başarılı olacağına; şanslı olacağına ve başına iyi şeylerin geleceğine işaret eder. Asker görmek aynı zamanda şeref kazanılacağı anlamını da taşır.

Rüyada askerle konuşmak; rüya sahibi için güzel şeylerin olacağına işaret eder. Zor durumlarında yanında olacak olan arkadaşa, zafere ve kararlılığa işarettir. 

Rüyada asker fotoğrafı görmek; rüya sahibinin aklında olan uzun zamandan beri yapmak istediği şeyler için adım atacağına ve bu sayede büyük başarılar elde edeceğine delalet eder. Şimdiye kadar ortaya koymuş olduğu bütün çabaları sayesinde iş dünyasında iyi bir yere geleceğine işaret eder.

Rüyada asker arkadaşını görmek; bu rüya sahibinin geçmişe karşı özlem duyduğuna işaret eder. Bazen tanıdığı akraba veya arkadaşları ile yan yana gelerek geçmişi yad edeceğine delalet eder. İşlerinin yolunda gitmesi şeklinde yorumlanır. 

Rüyada silahsız asker görmek; rüyada asker gördünüz fakat askerin elinde silah yoksa yanınızda size iyi görünen, kendini dost ve arkadaş gibi gösteren fakat aslında öyle olmayan bir düşmanınız olduğu anlamına gelir. Ayrıca bu kişiden zarar görebileceğiniz için o kişiden uzak durmanız gerektiğini anlatır.

Rüyada asker kıyafeti görmek; kişinin sevdiği bir kişi ile gireceği işte karşılaşabileceği sorunları araştırmak isteyeceği bu sayede de karşılaşabileceği durumları hesaplayıp buna göre karar vereceğine delalet eder. İşlerinde başarılı olmaya ve başarılarından dolayı maddi anlamda kazana sahip olmaya işaret eder.

Rüyada asker uğurlamak; rüyada sevdiğiniz bir kişiyi askere uğurladığınızı görmek problemlerin ortadan kalkacağına delalet eder. Asker uğurlamak ferahlık, bolluk ve bereket manasına gelmektedir. 

Rüyada asker göndermek; ailenin bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlenmesine delalet eder. Tanıdığı birini askere gönderdiğini gören kişiyi mutlu günler bekler. Güzel günler görüleceği şeklinde yorumlanmaktadır. 

Rüyada silahlı asker görmek; elinde silahı olan bir asker görmek kısa süre içinde kırgın ve küs olduğunuz kişi ile barışacağınıza delalet eder. Karanlıkların aydınlığa döneceğine ve zor zamanların geride kalacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda başarılı bir iş hayatı, kazançlı bir dönem ile yorumlanır. 

Askere gitmemiş bir kimsenin rüyasında asker yeşili görmesi; askere çağrılacağına işaret etmektedir. 

Rüyada askeri donanma görmek; sevinç ve şan ile yorumlanmaktadır. Askeri donanma milletin iftihar kaynağıdır. Bu yüzden rüyadaki anlamı da iyidir. Asker görmek sefere çıkmaya da işaret etmektedir.

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