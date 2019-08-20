Rüyada altın gören altın çağına giriyor

Rüyada altın görmek şansınızın açık olacağına, evlilik yolunuzun açılacağına tabir edilir. Rüyanızda altının kolye olarak size geldiğini görüyorsanız size derinden sevgi besleyen birilerinin olduğu anlamına geliyor. Ayrıca rüya sahibine çok bağlılık yaşadığı ve kapıldığı söylenebilir. Eğer ki rüyada kendinizi altın taç takarken gördüyseniz güçlü, onurlu ve saygın bir yaşama adım atacağınıza işaret eder ve bu rüya sizi mutlu edecektir. Üstelik yakın zamanda rüya sahibinin üst mertebede kendini bulabileceğini söylemek de mümkün.

RÜYADA ALTIN GÖRMENİN ANLAMI NEDİR?

RÜYADA ALTIN BULMAK

Rüya sahibinin rüyada altın bulduğunu görmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre size mal emanet edileceğine delalet eder. Eğer rüyanızda çok fazla altın gördüyseniz hidayete ereceğiniz anlamına gelir. Altının yanında duruyorsanız bu size kısmetli bir iş gelecek demektir.

RÜYADA ALTINI KUYUMCUDAN ALMAK

Rüya tabiri yorumcularına göre rüyada kuyumcudan altın alındığını görülmesi rüya sahibinin iş yaşamında kendisine örnek olarak aldığı kişi sayesinde büyük başarılara imza atacağına alamet eder. Bu başarılar rüya sahibine maddi olarak büyük getirileri olacağı tabir edilir.

RÜYADA ALTIN SATIN ALMAK

Rüyasında altın satın aldığını gören rüya sahibinin iş yaşamında büyük başarılar elde ederek ciddi kazançlar sağlayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda altın satın aldığını gören rüya sahibinin gelecek yaşamında büyük paralar kazanacağına da delalet eder. Kişinin ailesinde birisinin altın satın aldığını görmesi rüya sahibinin ailesinin ileri ki günlerde zenginlik yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA ÇEYREK ALTIN ALMAK

Rüya sahibinin rüyasında çeyrek altın aldığını görmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre aldığı başarılarından ve yüksek kazancından dolayı bazı dolandırılma olaylarına karışacağına delalet eder. Rüyada çeyrek altın alınması kişinin eşinin de iş hayatında güzel başarılar elde edeceğine delalet eder.

RÜYADA BİRİNDEN ALTIN ALMAK

Rüya sahibinin gördüğü rüyada birisinden altın altığını görmesi, rüya sahibinin eğitim ya da çalışma yaşamında oldukça hayırlı olaylar yaşayacağına yorumlanır. Bu olaylar sayesinde kişinin çok rahat bir ömür sürdüreceğine delalet eder. Rüyada birinden altın alındığının görülmesi kişinin evladı varsa onunda yaşamanın parlak olacağına işaret eder.

RÜYADA ALTIN KOLYE ALMAK

Rüya sahibinin rüyasında altın bir kolye görmesi kişinin gizli bir aşığı olduğu ve bu kişinin rüya sahibine çok kapıldığına işaret eder.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK ALMAK

Rüya sahibinin rüyada kendisine altın bilezik aldığını görmesi iyiye yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kuyumcudan altın bilezik alması kişi evliyse evliliğinin daha iyiye gideceğine, çocukları varsa çocuklarının daha iyi bir yaşam süreceğine delalet eder.

RÜYADA SAHTE ALTIN GÖRMENİN ANLAMI

Rüya sahibinin rüyada altının sahtesini aldığını görmesi, iyiye yorumlanmaz. Kişinin hayatında olumsuz olayların yaşanacağına, evliyse eşinden boşanacağına delalet eder. Eğer bekar ise, manevi kayıpların yaşanacağına işaret eder.

RÜYADA ALTINDA PARA GÖRMEK

Dedikodunuzun yapılacağına işaret eder. Rüyanızda ölmüş olan birisinden altın ve para almak sıkıntılarınızdan kurtulacağınız anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN KÜLÇESİ ALMA

Bir eşyanızın elden çıkarılması anlamına gelir. Veya ticari bir zarara uğrayacağınız anlamına da gelir.

RÜYADA ALTINDAN TAÇ TAKMAK

Gücünüze, onura, saygınlığa kavuşacağınız anlamına gelir. Rüyada altın taç takmak ruhsal ve üst mertebeler olarak yorumlanır.

RÜYADA ALTIN KÜLÇE GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyada altın külçeler görmesi rüya sözlüğü yorumcularına göre dostlardan uzak kalma anlamına gelmektedir. Kişinin eski ortamından uzaklaşacağına ve yeni ortamlarda yaratmada sıkıntılar yaşanacağına delalet eder.

RÜYADA ALTIN YALDIZLI KİTAP GÖRMEK

Rüyada altın yaldızlı kitap görmek rüyayı gören kişinin zorlukların üstesinden geleceğiniz anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN ZİNCİR GÖRMEK

Rüyada altın zincir gören rüya sahibinin herkesten sakladığı bir sırının olduğuna işaret eder. Kişinin bu sırrının ileriki zamanlarda çevresi tarafından bilineceğine delalet eder.

RÜYADA ALTIN BIÇAK GÖRMEK

Rüyasında altın bıçak gören rüya sahibinin ileri ki günlerde herhangi bir suçtan dolayı cezaevine gireceğinize işaret eder. Kişi eğer evliyse bu sürenin kısa olacağına bekar ise tutukluluk sürecinin uzun olacağına işaret eder.

RÜYADA ALTIN KAŞIK GÖRMEK

Rüyasında altın kaşık gören rüya sahibinin ailesinde birinin evden ayrılacağına işarettir.

RÜYADA KESE İÇİNDE ALTIN GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada bir kase içerisinde altın görmek kişinin işlerinin daha iyiye gideceğine ve başka işlere atılacağınıza işarettir.

RÜYADA KALIBA ALTIN DÖKMEK

Rüyada altını bir kaba koyduğunu gören rüya sahibinin aşık olduğunu kişi ile mutlu olacağınıza ya da bir olaydan kendinizi sorumlu tutacağınıza işarettir.

RÜYADA BİRİSİNE ALTIN VERDİĞİNİZİ GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyada bir başka kişiye altın verdiğini görmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre iyiye delalet edilir. Rüyayı gören kişinin başarılarının maddi olarak destekleyecek bir insanın varlığına işarettir.

RÜYADA ALTIN SAYDIĞINIZI GÖRMEK

Kişinin rüyasında altın saydığının görmesi önemsiz bir rahatsızlığa yakalanacağınıza ve bunu atlatacağınıza işarettir. Eğer rüyayı gören kişi genç ise hastalığın basit atlatılacağına, eğer yaşlı ise hastalığın uzun süreceğine delalet eder.