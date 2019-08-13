Rüyanızda altın bilezik gördüyseniz şanslısınız!

Rüyada altın bilezik taktığını görmek; kadın veya erkek fark etmeksizin, hayırlı olayların gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada altın bilezik görmek, altın bilezik taktığını görmek, altın bilezik bulmak, altın bilezik hediye almak, kuyumcuda altın bilezik almak, altın bilezik saklamak. Peki, rüyada farklı şekillerde altın bilezik görmek ne anlama geliyor?

RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Altın bilezik görmek, nasıl gördüğünüz ile ilgili olarak çok çeşitli yorumlar içerir ve hayırla tabir olunan rüyalar arasındadır.

Rüyada bekar bir kadın için altın bilezik görmek; hayırlı işlere, evlilikle ilgili durumların gündeme geleceğine, eğitim veya iş hayatı ile ilgili gelişmelerdir.

Evli bir kadın için, çocuk sahibi olmaya, sevinçli haberler almaya, ailesi için maddi bolluğa delalet eder.

Rüyada bilezik görmek; bekar bir erkek için, evlilik ve iş hayatına dair günlük yaşamında gündeminde ne varsa onunla ilgili mesajlar verir.

Evli bir erkeğin bilezik görmesi; maddi konularda bol kazanca, mesleğinde uzmanlaşmaya, işinde başarıya, evlatlarına veya miras işleriyle ilgili durumlara işaret eder.

Rüyada gördüğünüz bileziğin defoları var ise; yaşanacak küçük sorunlara yorumlanır.

Rüyada bilezik görmek ile ilgili diğer yorumlar için yazının devamına okuyabilirsiniz.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Altın bilezik görmek; sevinç, neşe, maddi zenginlik, ferah, başarı ve zafer anlamına gelir. Bilgisini ve zenginliğini paylaşan bir kişiye delalet eder.

Yüklü bir miras ve para elde etmeye, sevinçli güzel haberler almaya, varlıklı yardım sever kişiler ile tanışmaya ve onlardan gelecek hayra, kariyer sahibi olmaya, bolluk ve berekete delalet eder.

Rüyada görülen altın bileziğin çokluğu sembolize ettiği şeylerin artıp çoğalması demektir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK TAKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada altın bilezik taktığını görmek; kadın veya erkek fark etmeksizin, hayırlı olayların gerçekleşmesine delalet eder.

Kişinin hayatına girecek hayırlı bir eşe, mesleğinde başarılı olmaya, karlı bir işe, herkes tarafında sevilen, saygı gösterilen, fikirlerine ihtiyaç duyulan biri olacağı anlamına gelir.

Anne tarafından takılan altın bilezik; manevi desteğe, baba tarafından takılan altın bilezik ise; maddi yardım ve güce yorumlanır.

Rüyada bir bebeğin kolunda bilezik görmek; aileye yeni katılacak bir kişiye delalet eder.

Sağ koluna bilezik takan kişi; mesleğinde yükselip kariyer yapar ve maddi zenginliğe ulaşır. İşsiz biri iş teklifi alır.

Kişinin sol koluna bilezik takması; bekar ise, hayırlı bir eş ile evlilik yapar, evli ise aile hayatında uyum ve mutluluğu yaşar. Sol kola birden fazla bilezik takması, çocuklarını temsil eder.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK BULMAK

Umulmadık bir yerden gelecek kısmet anlamına gelir. Kişinin evlilik teklifi almasına veya etmesine, çalışmayan biri için, getirisi iyi olan bir iş teklifi almasına delalet eder.

Maddi sıkıntılardan kurtulmaya, zengin bir kadın veya erkek ile tanışarak arkadaş olmaya, sıkıntılardan sonra gelen refaha işaret eder.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK HEDİYE ALMAK

Altın bilezik hediye almak; zorlanmadan elde edilecek mal varlığına veya paraya delalet eder ve kişi için yepyeni bir sürecin başlangıcına, statü sahibi olmaya, çevresinde değer görmeye yorumlanır.

Bazen de kolay elde edilen başarının ziyan olmasına, kıymet bilmemek anlamına gelir.

RÜYADA KUYUMCUDA ALTIN BİLEZİK ALMAK

Rüyada kuyumcuda altın bilezik aldığını gören kişi için; maddi kazançlarının artmasına, getirisi çok olan yeni bir işe başlamaya veya evlenmeye delalet eder.

RÜYADA BİRİNİN KOLUNA ALTIN BİLEZİK TAKMAK

Bir kimsenin menfaatini koruyarak, yol gösterip destek olmaya ona kazanç ve imkan sağlamaya, güç vermeye delalet eder.

Rüyada birinin koluna sahte bilezik taktığını görmek; kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumları idare edebilmek için yalan söylemesine veya menfaati için sahte kimlik takınmak anlamına gelir.

Bir kimsenin koluna altın burma bilezik takmak; kişinin kendi geniş imkanları ile gurur duyup, gösteriş yapmasına veya imkanlarını başkalarına yardım için kullanacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK SAKLAMAK

Rüyada altın bilezik saklamak; kişinin maddi birikimlerini korumak istediğine, mal varlığı hakkında kimse ile konuşmak veya ihtiyacı olan yakınlarına vermek istemediğine delalet eder.

Rüyada anne ve babadan altın bilezik saklamak; özel hayatı ile ilgili sessiz adımlar attığı anlamına gelir.

Rüyada eşinden altın bilezik sakladığını görmek; ileride ayrılık söz konusu olursa diye zor zamanlar için para biriktirmek istediğine ve eşine güven duymadığı için tedbirli davranmaya yorumlanır.

Rüyada yastık altında altın bilezik saklamak, gizlice yapılmak istenen bir işin ortaya çıkmasına veya böyle bir duruma tanıklık etmeye delalet eder.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK KAYBETMEK

Kişinin rüyada altın bilezik kaybettiğini görmesi ve çok üzülüp ağlaması; maddi kayıplara ve biten ilişkiye dair yeni güzel gelişmeler yaşamasına, sıkıntılı durumların ardından gelen mutluluk ve huzura yorumlanır.

Kişi sevmediği bir altın bileziğini kaybederse, korkularının gereksiz olduğuna delalet eder.

Maddi değeri olmayan bir bileziği kaybetmek; sıkıntı ve kederden kurtulmak anlamına gelir.

RÜYADA ÇOK SAYIDA BİLEZİK GÖRMEK

Kişinin çok sayıda altın bilezik görmesi; bolluk, bereket, maddi zenginlik ve yatırımların kar etmesi ve saygınlık elde etmek, hayırlı bir eş ve evlatlar anlamına gelir.

RÜYADA KIRIK ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüya sahibinin kırık altın bilezik görmesi; yaşanacak hayal kırıklığına ve üzüntüye delalet eder. Bazen de kaçan fırsatlar anlamına gelir.

Rüyada kırık altın bileziği yapıştırmaya çalışmak; bir konuda beyhude nefes tüketmeye, boşa zaman harcamak demektir.

Kırık altın bileziği satmaya çalışmak; borçlarını kapatmak için elinde ne varsa satmaya delalet eder.

Böyle bir rüya görmek; kişinin içine dönüp neyi yanlış yaptığını gözden geçirerek kontrolü eline almasında fayda var.

RÜYADA ALTIN BİLEZİĞİNİ ÇALDIRMAK

Rüyada altın bilezik çaldırmak; kişinin yakın çevresinde güvendiği biri tarafından zarara uğramaya veya yaşanacak tatsız bir olayı, kendi hatası olarak kabullenmeye delalet eder.

Rüyada altın bileziklerin tamamını çaldırmak; kişinin yıllarca biriktirdiği şeyleri, yanlış girişimleri sonucunda kaybetmesine, yanlış kişilere güvenmeye ve sonucunda hüsrana uğramaya yorumlanır.

Ancak bu bir haberci rüya olduğu için kişi kontrolü ele alarak olayın gidişatını değiştirebilir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK BULMAK

Hayırlı rüyalar arasındadır ve kişinin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtularak refaha ermesine delalet eder.

Ayrıca yepyeni başlangıçları da haber verir. Kişi hayatının aşkıyla karşılaşabilir, yeni bir işe başlayabilir, beklemediği bir anda maddi yardım alabilir.

RÜYADA BEBEK KOLUNDA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Eve gelecek bir misafirin beraberinde getireceği iyilik, güzellik ve bereket anlamına gelir.

Bebeğin kolunda gereğinden büyük altın bilezik görmek; beklenmedik nimet ve başarıya delalet eder.

Rüyada kız bebeğin kolunda altın bilezik görmek; kişinin duygusal anlamda elde edeceği değerlere, mutluluk ve sevince işaret eder.

Erkek bebeğin kolunda görülen altın bilezik; büyüyüp gelişmekte olan karlı bir işe ve kişinin evlatları anlamına gelir.

RÜYADA İNCİLİ BİLEZİK GÖRMEK

İncili bilezik görmek; kadın veya erkek için de aynı şeyi sembolize eder. İyi talih, zengin ve seçkin, zevk sahibi bir eş demektir.

Rüyada bilezik üzerindeki incilerin çokluğu ve güzelliği; kişinin el becerilerine ve yaşam kalitesinin yüksekliğine, sanat ile iç içe olmaya delalet eder.

RÜYADA GÜMÜŞ BİLEZİK GÖRMEK

Rüya sahibi için gümüş bilezik görmek; altın bilezik gibi soyluluk ve zenginliği sembolize eder.

Gümüş bilezik, seçkin, farklı ve yenilikçi olanla iletişime geçmeyi, üretmeyi, bir konuda yetkin kişi olmak demektir. Aynı zamanda böyle biriyle karşılaşmaya ve ondan fayda görmeye işaret eder.

Kişinin kendi içine dönerek kendini ve yeteneklerini ortaya çıkarması anlamına da gelir.