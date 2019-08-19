Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni

Üzücü bir olay yaşadığınızda rüyada ağladığınızı görmek çok mümkündür. Bilinçaltınıza yerleşen durumları rüyalarda görebilirsiniz. Hiçbir sebep olmadan da rüyada ağladığını görmek neye yorumlanır merak ediliyor. Rüyada ağladığını görmek farklı şekillerde yorumlanabilir. Ağlamak üzücü bir eylem olduğu için kötüye yorumlanabiliyor fakat rüyada görülen duruma göre anlamı değişiklik gösterebiliyor. İşte rüyada ağladığını görmek hakkında merak edilen her şey haberimizin detayında sizlerle…

RÜYADA AĞLAMAK

Kişi Rüyasında Allah korkusundan ağlıyorsa kederin gitmesine ferahlığa, ağlayıp ta gözlerinden yaş akmıyorsa hayal kırıklığına yorulur.

"Rüyada Ağlamak" bulunmaz sermayedir. Sevinç, feraha, helal mal, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmaya tabirdir.

Duruma göre sevinç ya da kedere işarettir. Rüyada sessizce ağlamak keder, üzüntülerin bitmesine, rüyada ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeğe, sakin sakin ağladığını gören, gamdan kurtulmaya işarettir.

KİRMANİ: Ağlayan kişinin çok sevineceğine, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olması helâlinden mal kazanacağına işarettir.

Yüksek sesle bağırarak, feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, yakasını paçasını yırtarak ağlamak, uyandığında da bu şekilde ağlamamasıyla tabir edilir.

ALLAH KORKUSUNDAN AĞLAMAK

Rüyada Allah korkusundan ağlamak, sevince, feraha, iyi bir gelecek demektir. Rüyada ağlamak, yüce Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için de yağmura tabirdir. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner.

VEFAT EDEN, ÖLEN BİRİNE AĞLAMAK

Ebu Said El-Vâiz demiştir ki: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini, buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, keder, hüzne işaret eder. Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye, sevinç demektir.

RÜYADA YÜKSEK SESLE AĞLAMAK

Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek uyandığında da ağlayacağına tabirdir. Rüyada sessiz ağladığını gören kişi berekete yorumlanır.

Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, Rüya sahibinin uyanıkken, ağlamasına, Sessizce ağlamak yağmur, berekete, rahmete, Allah korkusuna, sevinç, sürura işarettir. Rüyasında ağladığını gören kimse çok sevinir. Ağlamak ruhun saflığına işarettir.

Rüyada Ağlamak sevince, rüyada gözyaşı yanağı yakıyorsa sevineceğinize, üşütüyorsa üzüleceğinize, Rüyada bağırmadan ağlamak dert, gam, kederden kurtulmak demektir.

BAĞIRARAK AĞLAMAK

Rüyada Bağırarak ağladığını görmek, o yer halkı için musibet geleceğine yorumlanır. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, muradına ermektir.

Rüyada Ağladığını fakat gözlerinden yaş akmadığını görenin, beklediği, ümit ettiği şey eline geçmez. Ağladığını gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna, günahlarından tövbe etmesi gerekir.

TANIDIĞI BİRİNİN ÖLÜMÜNE AĞLAMAK

Ebu Sait El Vaiz: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ederek buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, ölüm yüzünden musibete, kedere ve halkın suçlamasına delildir.

Halkın bir büyük için ağladıklarını ve elbiselerini yırtıklarını görmek, o kişinin kötülük yapacağına delalet eder. Rüyada ölüp, cenazenin arkasından ağlandığını görmek, sevince yorumlanır.

SESSİZ AĞLAMAK

Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafından rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: "Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur'an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, Rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.

RÜYADA AĞLAYARAK UYANMAK

Rüyada ağlayarak uyanan kimse genelde tez zamanda sevinecek, mutluluğa ulaşacaktır. Yani çok sevineceği bir haber alır ve uzun süredir istediği bir dileğine kavuşur.