16. yüzyılın eğlencesi: Rumba

Rumba dansı, pek çok farklı stile sahiptir. Günümüzün popüler danslarından Rumba, 16. yüzyılda Afrika'dan getirilen köleler ile Küba'ya taşınmış ve gelişiminin büyük bölümünü burada göstermiştir. İlk başlarda abartılı hareketler içeren Rumba, günümüzde daha yavaş ve kontrollü yapılmaktadır.

RUMBA TARİHİ

Rumba, Latin Amerika danslardan biridir. Aslen İspanyol ve Afrika kökenlidir. Ancak 16. yüzyılda Afrika'dan getirilen köleler aracılığıyla Küba'ya taşınmıştır. Müziği ve hareketleri Küba'yı yansıtır. Yavaş ve zor bir dans türüdür. Bu dansta kalça hareketleri belirgindir. Uluslararası Latin Amerikan dans yarışmalarında sergilenir. Rumba aynı familyada yer alan Ça-Ça-Ça ile bazı benzer özellikler gösterir. Ritmi eşit aralıklı dört sesten oluşur.