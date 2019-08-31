Rock müziği ile ilgili bilmediklerimiz

Rock müzik, Blues'tan doğmuş ve genel olarak distortion'ın tırmalayıcı sesi ile isyanı yansıtan tırmalayıcı bir sese sahip olduğu için elektrogitar kullanılmıştır. Rock müzik 1950'li yıllarda Sam Phillips, Jackie Brenston, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry gibi dönemin ses getirmiş usta sanatçıları tarafından temsil edilmiştir.

ROCK'IN TARİHİ

1950' li yıllarda ortaya çıkmış olan rock müzik, batı dünyasının sanat müziği ile halk müziği anlayışlarının kendi kavramları doğrultusunda pop müziğe taşınmış biçimidir. Rock müziğin kaynağı olarak, Rhythm and Blues ve Country, olarak tanımlanan, Amerikan siyah müziği gösterilir. Bu müzikler, daha çok siyah ırklı insanlara hitap etmekte iken, 1950' li yılların başlarında Alan Freed isimli bir discjokey, sunduğu radyo programında, beyaz gençlerin de bu müzikleri severek dinlediklerini fark etmiş, bu müziklere Rock and roll adını vererek programlarında kullanmaya başlamış. İlk etapta bölgesel olarak dinlenen bu yeni müzik tarzı daha sonraları bütün dünyaya yayılmıştır.

Chuck Berry ve Elvis Presley ile birlikte rock müzik, zirvedeki yerini sağlamlaştırmış ve kendisini geliştirmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile amplifikatörlerin yaygınlaşması, elektrogitarın rock müziğe girişini sağlamış, bu müziğe yeni bir soluk getirmiş ve daha sert müzikler yapılmaya başlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde grup mantığının yaygınlaşması ile Beatles, The Rolling Stones gibi dünyaca ünlü gruplar rock müziğe damgasını vurmuştur. Kendisini sürekli olarak yenileyen rock müzik kendi içerisinde; Hard rock, progresif rock, alternetif rock, pop rock, punk rock, industrial rock, senfonik rock gibi pek çok farklı alt dallara ayrılmıştır.

Hard Rock: 1960 ‘ ların başlarında garaj rock olarak bilinen müziğe dayanır. Elekro gitar, basgitar ve davul vazgeçilmez enstrümanlarıdır. Diğer rock türlerine göre oldukça sert bir müzik tarzıdır.

Alternatif Rock: 1980 ‘li yılların sonlarına doğru hard rock ‘a karşı olarak çıkmış ve bu müzik tarzının bir alternatifi olmak istemişlerdir. Rock müzikte, yeni bir armoni anlayışı sunan müzik türlerinin tamamına bu isim verilmektedir. R.E.M. grubu en önemli temsilcilerindendir.

Progressive Rock: Rock müzik ile caz, folk ve klasik müziğin karışımı olarak karşımıza çıkan tarz diğer tarzlara göre daha deneysel denebilecek bir yapıya sahiptir. Bu müzik tarzının en önemli noktalarından biri, her grubun yaptığı müziğin kendi adıyla anılmasıdır. Ünlü Beatles grubu ve Moody Blues Grubu bu tarzın ilk temsilcileri olarak kabul edilir.

Punk Rock: Punk, düzene ve düzenin getirdiği sistemlere karşı ortaya çıkmış bir isyandır. Tabulaşmış ve kalıplaşmış davranışlara karşıdır. Hayat gündelik yaşanmalıdır anlayışını benimsemektedir. Punk’a göre kişiler düzene göre değil kendi istediklerine göre yaşamalıdırlar. Her gün işe gidilmemeli, eğlence ve düzensizlik hayatın temel noktası olmalıdır. Punk, içinde bulunduğu durumları protesto etmek için müzik yapar. Bu aykırılık; saç biçimlerinden, kıyafetlerine kadar yansımaktadır.

Industrial Rock: Digitalin ön planda olduğu, makineleşmeye karşı bir müzik tarzıdır. öfke ve isyan bu tarzın temelini oluşturur. Ministry Grubu bu tarzın ilk temsilcilerindendir.

Pop Rock: Rock müziğin daha hafif ve sade yapılmasını benimseyen anlayıştır. Akustik enstrümanların ve vokalin ağırlıkta olduğu pop müziğe yakın bir müzik tarzıdır.

Senfonik Rock: Rock müziğin, içerisinde klasik müzik ve rock müzik temalarının birlikte kullanılmasıyla oluşan türüdür. Queen bu tarzın ilk ve önemli temsilcilerindedir.