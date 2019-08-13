Rock and roll nedir?

"Rock And Roll nedir?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. 20. yüzyılda başlamış ve olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmış olan Rock'n Roll dansı, Boogie Boogie’den esinlenerek oluşturulmuş bir dans türüdür. Günümüzde özellikle gençlerin oldukça ilgi gösterdikleri Rock'n Roll dansı ile ilgili detaylar haberimizde...

13 Ağustos 2019 Salı 12:56
13 Ağustos 2019 Salı 12:56
Rock and roll nedir"

Rock'n Roll dansı, müziği ile birlikte geliştirilerek 1950’li yıllarda gençler arasında oldukça sevilmiş ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde düyanın her yerinde yapılan bu dans türünü neredeyse bilmeyen kalmamıştır. Rock'n Roll dansı bugün eskiye göre daha fazla tercih edilmekte hatta git gide yaygınlaşmaktadır. Özellikle gençlerin ilgisini çeken Rock'n Roll dansı ile ilgili merak edilenleri sizin için derledik.

ROCK AND ROLL TARİHİ

Rock'n Roll dansı, "sallan ve yuvarlan" anlamına uygun olarak yapılan bir dans türüdür.

Bu dans, Rock and Roll denen müziğiyle birlikte 1950'li yıllarda geçler arasında en çok sevilen dans türüydü. Dansın en bilindik hareketi, erkeğin kadını havaya doğru atıp sonra tekrar yakalamasıdır. Dansta akrobatik hareketler kullanılır. Günümüzde daha çok gösteri amacıyla sergilenen bir yarışma dansı haline gelmiştir.ABD'de ortaya çıkan dans 1945 sonrası Avrupa'da da kendine yer bulmuştur.Dansın 1954-1960 yılları arasında çok popüler olan Rock müziğin tarzından esinlenerek verilmiştir.

Bu dansı Elvis Presley zirveye çıkarmış ve Michael Jackson, Lenny Kravitz ile şimdilerde ayakta kalmaya çalışan Amerika'nın en büyük dans türüdür.

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