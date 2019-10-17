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Rahim kanserinin en sık görülen 5 belirtisi

Rahim kanserinin en sık görülen 5 belirtisi

Rahim (endometrium) kanseri belirtileri ve tedavisi merak edilen konular arasında yer alıyor. Rahim her ay regl kanaması ile dökülen ve rahim iç tabakası (endometrium) adı verilen bir doku içerir ve bu dokudan gelişen kanser türüne endometrium kanseri adı verilir. En sık görülen kadın üreme sistemi kanseri olan rahim (endometrium) kanseri genellikle menopoz sonrası yıllarda ortaya çıkmaktır.

Rahim (endometrium) kanserini sizler için araştırdık. Birçok kanser türünde olduğu gibi rahim (endometrium) kanserini de tam olarak neyin tetiklediği bilinmemektedir. Yaş, obezite, hormonal bozukluklar ve genetik yatkınlık risk faktörleri arasındadır. Rahim (endometrium) kanseri belirtilerinden bazıları; alt karın bölgesinde (pelvik bölgede) ağrı, rahatsızlık veya baskı hissi, anormal veya devam eden kanamalardır. 
 
İŞTE RAHİM (ENDOMETRİUM) KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ
 
Endometrium kanseri endometrium olarak isimlendirilen rahim iç zarının kanseridir. Rahim; alt kısımda vajinaya uzanan serviks (rahim ağzı) ve üst kısımda gövde olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Gövdenin de iki kısmı vardır; iç kısmına endometrium denir.
 
BELİRTİLERİ
 
Rahim kanserinin en sık görülen belirtileri şunlardır;
Anormal veya devam eden kanama, lekelenme: Özellikle menapoz dönemindeki kanamalara dikkatle yaklaşılmalıdır.
Alt karın bölgesinde(pelvik bölgede) ağrı, rahatsızlık veya baskı hissi
Karında şişkinlik
Açıklanamayan kilo kaybı
Genital bölgede kitle
 
RİSK FAKTÖRLERİ
 
Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.
 
Endometrium kanserine neyin sebep olduğunu tam olarak bilinmemekte olup, bilinen risk faktörleri şunlardır;
 
İleri yaş
Aile öyküsü
Erken başlayan ve geç yaşa kadar devam eden adet görmek,
İnfertilite(kısırlık) öyküsü veya doğum yapmamış olmak
Obezite
 
TANI
 
Rahim Kanserinde en sık başvurulan tanı yöntemleri şunlardır;
 
Endometrial biyopsi: İnce ve esnek bir tüp yardımıyla rahim içerisine girilerek doku örneklemesi yapılır.
Histeroskopi:Bu yöntem doktora rahim içerisine bakma olanağı verir. Doktor ince bir kamerayla rahim içerisine girerek anormal kanamaya neyin sebep olduğunu anlamaya calışır. Eğer gerekirse biyopsi de alınabilir.
Dilatasyon ve küretaj (D&C): Biyopsi doktora kanser olup olmadığını net olarak gösteremeyecek kadar az ise D&C yapılmalıdır. Bu yöntemde rahim ağzı genişletilir ve özel aletlerle rahim içi doku kazınarak örnek alınır.
Bunun dışında farklı yöntemler de tanıda kullanılabilir ( Ultrasonografi, MR, Bilgisayarlı Tomografi gibi)
 
TEDAVİ
 
Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; cerrahi, hormonal tedaviler, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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