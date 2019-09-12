Rafadan yumurta yapmanın pratik yolu!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta rafadan nasıl yapılır merak ediliyor. Uzun süre tok tutmasıyla bilinen yumurta rafadan olarak da tercih ediliyor. Rafadan yumurta nasıl yapılır merak ediliyor. Akışkan kıvamıyla sevilen rafadan yumurtanın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Rafadan yumurta nasıl yapılır sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

RAFADAN YUMURTA NASIL YAPILIR?

Rafadan yumurta, çoğu kişinin kahvaltıda yemeyi tercih ettiği yumurta pişirme şeklidir. Fakat her zaman bu kıvamda pişirmeyi beceremeyebiliriz. Aslında bunun için dikkat edilmesi gereken bazı ip uçları vardır. Bunlara dikkat ederseniz rafadan yumurta yemek çok ta zor olmaz. Bazıları bunu yumurtanın büyüklüğüne bağlarken, bazıları ocağın ayarını ayarlamaya bağlayabilir. Her şeye rağmen kahvaltıda rafadan yumurta yiyebilirsiniz. Rafadan yumurta bildiğiniz gibi yumurtanın beyazının piştiği, sarısının sulu kıvamda kaldığı pişirme yöntemidir.

RAFADAN YUMURTA NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle pişireceğiniz yumurtaları uygun boya bir kaynatma tenceresine koyun. Üzerine yumurtaları tamamen örtecek şekilde su koyun. Tencereyi ocağın üzerine alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu tencereyi büyük harlı ocakta ya da küçük harlı ocakta mı pişireceğinizdir. Eğer küçük ocağa koyarsanız, tenceredeki su geç kaynayacağı için yumurtalarda bu esnada pişebilir. Yüksek ateşte de su hızla kaynayacağından, süreye çok dikkat edeceksiniz.

Bu yüzden ocağı yüksek ayara ayarlamanızı tavsiye ederiz. Su kaynamaya başladığında, ocağın altını biraz kısabilirsiniz. Bu süreden itibaren 4 dakika daha pişen yumurtalar hemen ocağın üzerinden alınmalı ve içindeki sıcak su boşaltılmalıdır. Tencerenin içine hemen soğuk su doldurun. Artık rafadan yumurtayı özel yumurta kasesi ve yanında çay kaşığı ile masaya alabilirsiniz. Üst kısmını açtığınız yumurtayı afiyetle yiyebilirsiniz.

RAFADAN YUMURTA PİŞİRMEK İÇİN, KAYNADIKTAN SONRA NE KADAR PİŞİRİLMELİ?

Kısık ateşte kaynadıktan sonra 2 dakika ile 5 dakika arasında kaynatılabilir.

Yüksek ateşte kaynadıktan sonra 1 dakika ile 4 dakika arasında kaynatılabilir.

Süreleri bu şekilde vermemizin nedeni rafadan yumurtanın da bir kıvamı vardır. Kimileri daha sulu yemeyi sever, kimileri de rafadan yumurtada beyazını iyice pişmiş, sarısını az pişmiş sever. Buna göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.