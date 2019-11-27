Lezzeti iyileştiriyor: Pumpum çorbasının özel tarifi

Mısır ununun birleşmesiyle elde edilen pumpum çorbası herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Bartın yöresine ait olan pumpum çorbası son zamanlarda oldukça popüler çorbalar arasında başa geliyor. Lezzetiyle beğenilen pumpum çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Pratik yapımıyla dikkat çeken pumpum çorbasının özelliği mısır unuyla yapılmasından geliyor.

MALZEMELER

10 çorba kaşığı mısır unu,

6 su bardağı su

2 dilim ekmek,

tuz,

karabiber,

50 gram kıyma,

pastırma veya sucuk,

100 gram margarin veya 1 kahve fincanı zeytinyağı,

1 çorba kaşığı salça,

1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Mısır unu ve suyu bir tencereye alıp, tahta bir kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocağa oturtun ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan bir tavada kıyma ile küp doğranmış ekmeği margarin veya zeytinyağında kavurun. Daha sonra kaynayan çorbanın içine katın (dilerseniz çorbanın içine 1 su bardağı süt de ilave edebilirsiniz, bu durumda mısır unu miktarını 1 çorba kaşığı çoğaltın). Tuz ve karabiberini ayarladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Bir tavada salçayı çok az zeytinyağı ile açın ve çorbaya ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra sıcak servis yapın.