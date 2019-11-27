Lezzeti iyileştiriyor: Pumpum çorbasının özel tarifi
“Pumpum çorbası (Bartın) nasıl yapılır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Bartın yöresinin meşhur çorbası olan pumpum çorbası nasıl yapıldığı öğrenilmek isteniyor. Pumpum çorbası lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakıyor. Harika lezzetiyle herkesin severek tükettiği pumpum çorbasının nasıl yapıldığı araştırılıyor.
Mısır ununun birleşmesiyle elde edilen pumpum çorbası herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Bartın yöresine ait olan pumpum çorbası son zamanlarda oldukça popüler çorbalar arasında başa geliyor. Lezzetiyle beğenilen pumpum çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Pratik yapımıyla dikkat çeken pumpum çorbasının özelliği mısır unuyla yapılmasından geliyor.
MALZEMELER
10 çorba kaşığı mısır unu,
6 su bardağı su
2 dilim ekmek,
tuz,
karabiber,
50 gram kıyma,
pastırma veya sucuk,
100 gram margarin veya 1 kahve fincanı zeytinyağı,
1 çorba kaşığı salça,
1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Mısır unu ve suyu bir tencereye alıp, tahta bir kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocağa oturtun ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan bir tavada kıyma ile küp doğranmış ekmeği margarin veya zeytinyağında kavurun. Daha sonra kaynayan çorbanın içine katın (dilerseniz çorbanın içine 1 su bardağı süt de ilave edebilirsiniz, bu durumda mısır unu miktarını 1 çorba kaşığı çoğaltın). Tuz ve karabiberini ayarladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Bir tavada salçayı çok az zeytinyağı ile açın ve çorbaya ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra sıcak servis yapın.