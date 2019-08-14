Sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yolu: Protein diyeti

‘Protein diyeti nasıl yapılır?’ sorusu cevabını arıyor. Protein diyetinin faydaları nelerdir? İdeal kilonun üstünde bulunan kişiler diyet yaparak form yakalamak ister. Günümüzde birçok diyet çeşidi bulunmaktadır. En sağlıklı diyet çeşitlerinden birisi de protein diyetidir. Kilo verirken yağ yakmak ve kas kaybını önlemek için tercih edilen protein diyeti ile kısa sürede yaklaşık 3 kilo vermek mümkün.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:30
14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:30
Sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yolu: Protein diyeti

Protein diyeti, karbonhidrat içermeyen ve yağ oranı düşük,  protein yönünden zengin gıdaları içeren bir diyettir. Son yıllarda tercih edilen protein diyeti, diğer diyetlere göre kas kütlesinin korunması açısından oldukça faydalıdır. Bol proteinli besinlerin içinde bulunduğu protein diyeti ile kısa sürede kayda değer bir zayıflama görülebilir. Protein diyetinde kalori hesabı önemsizdir ve sporcular sıklıkla kullanmaktadır. İşte, protein diyeti hakkında merak edilenler…

PROTEİN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Protein diyetinde yer alan besinler metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda diğer şok diyetlerde olduğu gibi ödem attırmayıp yağ yakıyorlar. Böylece verilen kiloların kalıcı olması daha olası bir hal alıyor. Kas, kemik, kan gibi dokuların büyümesini ve devamlılığını sağlama görevini üstlenen proteinler sindirilirken karbonhidrat ya da yağ sindirim sürecine göre iki kattan daha fazla enerji harcandığı için kalorileri yakmak daha kolay oluyor. Zira proteini yüksek diyetlerin kas dokularını da koruduğu ve kas kütlesi yüksek olan kişilerin daha kolay kilo verdikleri biliniyor. Diyet listesine geçmeden önce son olarak şundan da kısaca bahsetmekte fayda var. Kısa sürede hızlı ve kolay kilo verdiren protein diyetinde kırmızı et, beyaz et, yumurta, süt, ayran, yoğurt ve baklagiller serbestken karbonhidrat, şekerli gıdalar, şeker oranı yüksek sebze ve meyveler ise yasaklı sınıfında yer alıyor.

 

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