Prostat kanserine yeni çare! Yüzde 80 başarı oranına sahip

Ameliyat ya da radyasyon tedavisi erkeklerde idrarını tutamama ve sertleşme sorunlarına neden olabileceği için yeni tedavi ilgi çekiyor.

Ultrason atımları doğru yere kesin biçimde yönlendirmek için manyetik rezonanstan (MR) yararlanılan ve idrar yoluna sokulan çubuk şeklindeki bir cihazın kullanıldığı bu yeni öncü teknik, diğer tedavideki risklerden kaçınmayı sağlıyor.

Ses dalgaları tümörleri ısıtıp yok ederken etrafını saran bölgelere zarar vermiyor.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan yeni deneysel tedaviye lokal prostat kansere sahip 115 erkek katıldı.

Ultrasonla tedavi sonrasında bu gruptakilerin yüzde 80'ininde klinik öneme sahip kanser yok edildi ve yüzde 65'inde bir yıl sonra kanserin hiç bir belirtisi gözlenmedi.

Çoğu erkekte aynı zamanda prostat kanseriyle ilişkili kan antijeni belirteçlerinde düşüş yaşandı ve iç kısımda hiçbir komplikasyon bildirilmedi.

Araştırmanın ortak yazarlarından, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) radyoloji ve üroloji profesörü Steven Raman şunları ifade etti:

Bu, kısa toparlanma süresine sahip bir ayakta tedavi yöntemi. Hastaların prostat haciminde yüzde 90'ının üzerinde çarpıcı düşüş ve düşük oranlarda peniste sertleşme sorunuyla neredeyse sıfır idrar tutma zorluğunun eşlik ettiği çok iyi sonuçlar gözledik.

Tulsa-Pro ismi verilen yeni işlem Avrupa'da klinik kullanım için onay aldı.