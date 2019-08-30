Prostat iltihabı için 3 tedavi yolu

Prostat iltihabı, en yaygın görülen üçüncü prostat hastalığıdır ve prostat iltihabı 50 yaş altındaki erkeklerde en sık görülen prostat hastalığıdır. Prostat iltihabı, prostat büyümesi ve prostat kanserinde farklı bir hastalık olup kişinin ilerde prostat kanseri olacağı anlamına gelmemektedir. Prostat iltihabı prostat bezinin iltihaplanması sonucunda oluşmaktadır. Kişiye acı ve rahatsızlık verebilir ancak endişelenecek bir durum söz konusu değildir hastalıktan şüphelenilirse derhal doktora başvurulmalıdır.

PROSTAT İLTİHABI - PROSTATİT NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Prostatit en basit tanımıyla, prostat bezinin iltihaplanmasıdır.3 50 yaşın altındaki erkeklerde en sık karşılaşılan üreme sistemi hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökendeki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir ve erkeklerin %50 ‘den fazlası hayatlarının bir noktasında prostatit atağı geçirmektedir.3

Prostat iltihabı 4 kategoriye ayrılmaktadır:

Akut bakteriyel prostatit: Prostat bezinin akut olarak (hızlı başlangıçlı) iltihaplanmasıdır.

Kronik bakteriyel prostatit: Prostat bezinin kronik (süreğen, müzmin) iltihabı, yineleyen prostat bezi iltihabıdır.

Kronik pelvik ağrı sendromu (KPAS): 3 aydan uzun süren, üreme sistemi ve idrar yollarını etkileyen ağrı ile beraber idrar yapmada ve cinsel fonksiyonlarda şikâyetler görülen sendromdur.

Semptomsuz iltihaplı prostatit: Herhangi bir belirtinin görülmediği, fakat yapılan testler sonucunda iltihap bulgularına rastlanılan prostat iltihabı türüdür.

PROSTAT İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut bakteriyel prostatiti olan hastalarda:

Belirtiler genellikle ani ortaya çıkar ve çok şiddetlidir.

Hastalar genellikle acil servise başvururlar.

En belirgin belirtiler;

- Yüksek ateş, üşüme-titreme

- İdrar yaparken şiddetli yanma hissi

- Mesaneyi tam boşaltamama hissi

Kronik bakteriyel prostatiti olan hastalarda:

Belirtiler akut bakteriyel prostatite benzer; fakat yüksek ateş yoktur.

En belirgin belirtiler;

- İdrar yaparken yanma hissi

- Sık idrara çıkma ihtiyacı

- Geceleri idrara çıkma ihtiyacı

- Perine (testislerle, makat arasında kalan bölge) bölgesinde, testislerde (yumurtalıklarda), mesanede, bel bölgesinde ve makat etrafında ağrı

PROSTAT İLTİHABI TEDAVİSİ

Antibiyotik: Prostat iltihabında antibiyotik tedavisi önemli yer tutmaktadır. Hasta kısa süreli antibiyotik tedavisinden ilk zamanlarda fayda görse de antibiyotiğin kesilmesiyle şikâyetlerin yeniden ortaya çıktığı görülebilir.

Alfa blokerler: Hastaların önemli bir bölümünde işemede tıkanma belirtileri olduğu görülmektedir. Bu durumun tedavi edilmesinde alfa blokerler adı verilen prostat ve mesane boynunda düz kasların gevşemesini sağlayarak işeme belirtilerinde düzelme sağlayan ilaçlar kullanılmaktadır.

Prostat masajı: Prostat iltihabı tedavisinde çok eski bir yöntemdir. Standart tedavi yöntemlerinden yararlanamayan hastaların tedavisinde kullanılmasıyla yeniden gündeme gelmiştir.