Prostat hastalığında en sık karşılaşılan 3 rahatsızlık
“Prostat Nedir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Prostatla ilgili hal arasında birçok hatalı bilgi dolaşmaktadır. Prostat aslında bir üreme sistemi organıdır. Herhangi bir anormali yoksa yeni doğan tüm erkek çocuklarında bulunmaktadır. Prostat sonradan var olan bir oluşum değildir, tüm erkek bir yerlerde bulunmaktadır. İdrar kesesinin hemen çıkışında yerleşmiştir. Yaklaşık olarak çapı 4 cm, ağırlığı 20 gr kadardır.
Prostat salgıları spermlerin hareketliliğini sağlayarak erkek üreme hücresinin kadın üreme yollarında canlı kalmasını sağlar. Prostat hastalıkları bu yüzden üremeyi engelleyebilmektedir. Elli yaş ve üzerindeki erkeklerin düzenli olarak yılda bir kez taramadan geçmesi tavsiye edilmektedir. Ailesinde prostat kanseri olan kişilerin ise kırk yaşından sonra sıklıkla kontrolden geçmesi gerekmektedir. Prostat hastalıklarından şüpheleniliyorsa doktora danışılmalıdır. Erken teşhisin önemi unutulmamalıdır.
PROSTAT
Prostat her erkekte bulunan ve genç erişkin erkeklerde 18-20 gr ağırlığında olan bir salgı bezidir.1 Erişkin bir erkekte yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğüne ulaşır. Karın içi organların mesaneden (idrar torbası) sonraki en alt bölümünde, rektumun (kalın bağırsağın son bölümü) hemen önünde bulunur.
Prostatın önemi, hem meni (semen/ersuyu) olarak adlandırılan sıvının büyük çoğunluğunu salgılaması hem de bu sıvı içerisinde spermlere (erkek üreme hücresi) canlılık ve hareketlilik kazandıran birtakım maddelerin bulunmasından dolayıdır. Prostat salgısında bir problem olması durumunda, sperm hareketi de olmayacağı için çocuk sahibi olmak mümkün olmayabilir.
Orta yaşlardan başlamak üzere prostatla ilgili sık karşılaşılan 3 rahatsızlık vardır:
Prostat iltihabı
İyi huylu (selim) prostat büyümesi
Prostat kanseri