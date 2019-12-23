Prostat hastalığında en sık karşılaşılan 3 rahatsızlık

Prostat salgıları spermlerin hareketliliğini sağlayarak erkek üreme hücresinin kadın üreme yollarında canlı kalmasını sağlar. Prostat hastalıkları bu yüzden üremeyi engelleyebilmektedir. Elli yaş ve üzerindeki erkeklerin düzenli olarak yılda bir kez taramadan geçmesi tavsiye edilmektedir. Ailesinde prostat kanseri olan kişilerin ise kırk yaşından sonra sıklıkla kontrolden geçmesi gerekmektedir. Prostat hastalıklarından şüpheleniliyorsa doktora danışılmalıdır. Erken teşhisin önemi unutulmamalıdır.

PROSTAT

Prostat her erkekte bulunan ve genç erişkin erkeklerde 18-20 gr ağırlığında olan bir salgı bezidir.1 Erişkin bir erkekte yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğüne ulaşır. Karın içi organların mesaneden (idrar torbası) sonraki en alt bölümünde, rektumun (kalın bağırsağın son bölümü) hemen önünde bulunur.

Prostatın önemi, hem meni (semen/ersuyu) olarak adlandırılan sıvının büyük çoğunluğunu salgılaması hem de bu sıvı içerisinde spermlere (erkek üreme hücresi) canlılık ve hareketlilik kazandıran birtakım maddelerin bulunmasından dolayıdır. Prostat salgısında bir problem olması durumunda, sperm hareketi de olmayacağı için çocuk sahibi olmak mümkün olmayabilir.

Orta yaşlardan başlamak üzere prostatla ilgili sık karşılaşılan 3 rahatsızlık vardır:

Prostat iltihabı

İyi huylu (selim) prostat büyümesi

Prostat kanseri