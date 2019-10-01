Prens Harry tüm dünyayı şaşırttı: Editörlük yapacak!

Prens Harry, National Geographic dergisinin Instagram sayfasına konuk editör olarak yeryüzü ekosisteminde ağaçların oynadığı rolün önemine dikkat çekecek.

34 yaşındaki Prens, National Geographic fotoğrafçılarıyla birlikte çalışarak yöresel ağaç türlerine ve onların yaşamsal önemine dikkat çekecek.

Güney Afrika gezisi kapsamında Malawi'de yer alan Prens, Liwonde Ulusal Parkı'nda koruma altındaki iki özel ağaç türünün fotoğraflarını paylaşacak.

Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte İngiliz kraliyet ailesi adına çıktığı Güney Afrika gezisinin sekizinci gününde olan Prens Harry, doğayı korumanın 'hayatta kalmak için temel önemde' olduğunu, doğayı korumaya çalışanların 'hippi' olarak görülüp dışlanmamaları gerektiğini belirtti.

Meghan Markle, Vogue İngiltere'nin Eylül 2019 sayısının misafir editörü olmuş, kendisine ilham veren öncü ve değişim yaratan 15 kadından oluşan bir dergi kapağı hazırlamıştı.

Kapakta kendi fotoğrafına yer vermeyen 38 yaşındaki Düşes, kapak yıldızı olmanın fazla "kendini beğenmişlik' olacağı düşüncesiyle teklifi reddettiğini açıklamıştı.