Potasyum alarak stresten kurtulun

Potasyum; erik, muz, avokado, patates, domates, havuç, ıspanak ve karnabaharda bolca bulunur. Potasyumun faydalarından bahsederken vücudunuzdaki kemiklerin güçlenmesine olan katkısını saymamak olmaz. Potasyum damar genişletici bir etkiye sahip olduğu için, vücuda optimal miktarda potasyum alındığında vücuttaki bütün damarlar rahatlar. “Potasyum nedir ve faydaları nelerdir?” sorularının cevabı haberimizde…

POTASYUM NEDİR?

Potasyum kas gelişimini sağlayan bir mineraldir. Yeterli miktarda alındığı zaman hücrelerin ve dokuların düzgün çalışmasını sağlamaktadır. Tüm et ürünlerinde, süt ve süt içerikli ürünlerde ve ayrıca balıklarda yüksek oranda potasyum bulunuyor.

POTASYUMUN FAYDALARI NELERDİR?

Felç: Potasyum beyin fonksiyonlarını normal seviyede tutma konusunda önemli bir rol oynar. Yüksek potasyum seviyesi beyne daha fazla oksijenin iletilmesini sağlar, bu sayede de bilinçsel aktiviteyi gerçekleştiren nöronların uyarımı gerçekleşir. İnsanların muza beyin yiyeceği demesinin bir sebebi var, muz inanılmaz yüksek derece potasyum içerir.

Trajik hastalıklar geçiren insanların vücutlarındaki besin değerlerinin düşük olması bir rastlantı değildir. Potasyum damar genişletici bir etkiye sahip olduğu için, vücuda optimal miktarda potasyum alındığında vücuttaki bütün damarlar rahatlar. Bu da kanın daha rahat iletimi anlamına gelir ki bu da pıhtılaşmayı ya tıkanmaları, yani felce sebep olan durumları engeller.

Düşük Kan Şekeri: Vücuttaki potasyum seviyesindeki düşmeler kan şekerinde düşmeye sebep olur. Kan şekerinin düşmesi ise terlemeye, baş ağrılarına, halsizliğe ve yorgunluğa sebep olur. Bu gibi durumlardan kurtulmak için sodyum ya da potasyum alımı gerekmektedir. Yine diyabet hastalarının potasyum seviyelerini kontrol altında tutmasının istenmesinin sebebi de budur, kan şekerinde ya da insülin seviyelerinde dalgalanmalar olmasını engellemek ve stabil bir kan şekeri oluşturabilmek için.

Kemik Sağlığı: Potasyumun faydaları arasında vücudunuzdaki kemiklerin güçlenmesine olan katkısını saymamak olmaz. Potasyumun sahip olduğu bazı özellikler vücuttaki bazı asitleri nötralize eder, ki bu asitler kalsiyum depolarını kullanan ve kemik sağlığı ve güçlülüğü için gerekli olan kalsiyumun kullanımını engelleyen asitlerdir. Yapılan bir araştırmaya göre yüksek seviyede potasyum içeren meyve ve sebzeler tüketmek kemiklerdeki mineral yoğunluğunu artırıyor, kemikleri güçlendiriyor ve kemiklerinizin sağlığını koruyor.

Kan Basıncı: Potasyum sodyuma normal bir kan basıncı ayarlaması yapılmasında yardımcı olur. Yani vücutta kan basıncının dengelenmesinde yardımcı olan ana içeriklerden biridir. Bu sayede de kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi rahatsızlıkların oluşumunu engeller. Kan basıncının dengelenmesine ve düzenlenmesine yardımcı olması bu güçlü mineralin önemli özelliklerinden biridir. Daha önce de bahsedildiği gibi potasyum damar genişletici özelliklere sahiptir bu da damarların üzerindeki baskıyı azaltır, damarlar üzerinde baskı olması yüksek kan basıncının ana sebeplerinden biridir.

Kas Gücü: Potasyumun önemli özelliklerinden bir diğeri ise kas dokularının gelişimine olan yardımı, metabolizma çalışırken salınan enerjinin düzgün bir şekilde değerlendirilmesidir ki bunların da direkt olarak kas gücüne katkıda bulunur. Kaslar, buna güçlü kardiyak kasları da dahil olmak üzere, kişinin düşük potasyum alması sonucunda felç geçirebilir.

Potasyumun önemli bir özelliği hücre gelişimini uyarması ve bunu yapmak için de metabolik enerjiyi kullanmasıdır, bunlar olmadan kas gücüne veda etmek çok daha kolay olacaktır. Ayrıca potasyumun sağladığı bu kasın kasılma ve rahatlama hareketleri olmasa, egzersiz yapmak da imkansız hale gelirdir.

Kaygı ve Stres: Potasyum, istenmeyen mental durumlarda, mesela kaygı ya da stres gibi, iyileşme için harika bir öneme sahiptir. Oldukça önemli bir stres rahatlatıcı olarak kabul edilir ve kişinin genel olarak ruh sağlığında etkili bir rol oynar. Kaygı ve stres vücudunuzun genel sağlığı açısından da oldukça zararlı olacağından, kronik stres rahatsızlığı yaşayan kişilerin günlük yeterli potasyum almalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Potasyum vücudunuzdaki birçok hormonun dengelenmesinde yardımcı olabilir. Bunlara kortizol ya da adrenalin gibi stres hormonları da dahildir. Bu hormonların gereğinden fazla salgılanma vücudun genel sağlığına zarar verir.