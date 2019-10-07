Porselen makyaj yapmak isteyenler için özel öneriler!

Porselen makyaj, aslında cildinde ağır lekeler ve yaralar bulunan insanlara yapılmak için ortaya çıkmış bir makyaj türüdür. İlk zamanlarda gelinlere ya da TV ekranına çıkacak kişilere yapılıyordu. Ancak gün geçtikçe pek çok kadın günlük hayatında da porselen makyajı tercih etmeye başladı.

Porselen makyaj, cilde bembeyaz ve bebeksi bir görünüm kazandırırken aynı zamanda doğal bir görünüm elde etme imkanı da sağlıyor.

PORSELEN MAKYAJ MALZEMELERİ NELERDİR?

Porselen makyaj, zahmetli bir makyaj türüdür. Evde uygularken büyük uğraş gerektirir. İlk etapta porselen makyaj için gerekli olan malzemeler şunlardır;

Fondöten

Makyaj bazı

Pudra

Bronzer

Aydınlatıcı

Sir ağda

Porselen makyaj için biraz daha detaya girilecek olursa ekstra birkaç malzeme daha gerekmektedir. Bunlar;

Kapatıcı

Ruj

Dudak kalemi

Allık

Far

Takma kirpik

Maskara

PORSELEN MAKYAJ EVDE NASIL YAPILIR?

Porselen makyaj ortalama 42 saate kadar ciltte bozulmadan kalabilir. Bu nedenle günlük hayatta pek tavsiye edilmez. Porselen makyaj kuaförler tarafından profesyonel bir şekilde yapılırken, evde de gerekli malzemeler ile yapılabilir. Ancak biraz zahmetli bir uygulama olduğu için fazla tercih edilmez.

PORSELEN MAKYAJ YAPIMI

Porselen makyaja başlamadan önce bütün yüz komple temizlenir.

Yüze peeling ve sir ağda işlemi uygulanır. Nemlendirici yardımı ile güzelce nemlendirilir.

Makyaj bazı ile de cilt pürüzsüz hale getirilir. Ardından fondöten sürülür ve peşine pudra ile sabitleme işlemi yapılır.

Göz altlarına kapatıcı uygulanır. Göz farı göz makyajının olmazsa olmaz ürünüdür.

Doğal görünümlü takma kirpikler ile kusursuz bir görünüm elde edilebilir.

Porselen makyajda allığın doğal olması gerekir. Ruj olarak da koyu göz makyajına açık renk rujlar önerilir.

Porselen makyaj yapılırken göze ya da dudağa ağırlık verilir. Her ikisinin de aynı tonlarda olması ciltte mat bir görünüm ortaya çıkarır.

Tüm işlemler bittikten sonra sabitleyici sprey ile makyaj sabitlemesi yapılır.

PORSELEN MAKYAJI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Porselen makyajın kusursuz olması için cildin mutlaka güzel şekilde nemlendirilmiş olması gerekir. Ayrıca yüzde tüylerin olması, makyaj yapımını zorlaştırır. Porselen makyajın yapımının yanı sıra çıkartılması da oldukça zor olduğu için günlük hayatta pek fazla önerilmez. Ayrıca kusursuz bir porselen makyaj için mutlaka profesyonel kişilerden yardım alınması gerekir.