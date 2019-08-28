Popüler kültürün diğer adı: Pop müzik

Pop müzik kentleşme kültürü ile gelişen, öncelikli hedefi ticari refahı sağlamak ve haz duygusunu oluşturmak olan, karmaşık yapıdaki cümlelerden uzak bir müzik türüdür. Her yaşa hitap eden bu müzik tarzı dünyanın her yerinde kullanılmış olup günümüzde neredeyse herkes tarafından dinlenilmektedir.

POP'IN TARİHİ

Popüler müzik, kentsel kültürün egemen olduğu, teknolojik açıdan gelişmiş toplumlarda geniş kitleler tarafından tüketilmek üzere tasarlanmış, ticari bir müzik türüdür. Geleneksel halk müziğinin aksine, popüler müzik, genellikle profesyoneller tarafından yazılır ve sözlü aktarım süreci boyunca gelişmez.

Tarihsel olarak, popüler müzik, folk müzik kalıpları dışında, kitlesel popülarite kazanan, ortaçağ ozan şarkılarından küçük seçkin kitlelere yönelik sanat müziğine kadar her kaynağı kullanan bir gelişim gösterdi. Sanayi Devrimi’nden sonra gerçek halk müziği kaybolmaya başladı ve 20. yüzyılın başlarında Viktorya döneminin popüler müziği, valslerin, operetlerin, müzik salonlarının ve vodvillerin hâkimiyetine girdi.

Birleşik Devletler’de, müzikal şovlar, Stephen Foster gibi bestecilerin besteleri öne çıktı.1890’lı yıllarda New Yorklu şarkı yazarları ve müzik yayıncılarının oluşturduğu “Tin Pan Alley” birliği, ilk popüler müzik endüstrisi olarak ortaya çıktı. 1890’ların kesik tempolu müziği “ragtime”ı geliştiren Afrikalı Amerikalılar da Afrika ritimlerini Avrupa’nın armonik yapılarıyla birleştirmeye başladılar. Bu da sonunda caz müziğini yaratacak bir sentez oluşturdu.

Müzik takipçisi kitleler, teknolojinin getirdiği yeniliklerle olağanüstü genişledi. 1930’a gelindiğinde, plaklar evlerdeki yerini almıştı. Mikrofonların gelişmesi, ses kayıt tekniklerinin gelişmesi hemen ticari yankı buldu. Radyo yayıncılığının kırsal bölgelere de ulaşması, yeni müzik tarzlarının hızla yayılmasını sağladı.

Amerikan pop müziği, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda uluslararası bir etki gücüne ulaştı. 1950’li yıllara gelindiğinde Afrikalı Amerikalıların kuzeydeki şehirlere göç etmesiyle, blues müziğinden “ritim ve blues”a geçildi ve Elvis Presley gibi şarkıcılarla ön plana çıkan “Rock and roll” doğdu. Bu arada müzik aletleri de gelişmeyi sürdürüyor, ortaya yepyeni “sound”lar çıkıyordu.

1960’larda Beatles’ın öncülüğündeki İngiliz rock grupları, uluslararası alanda etkili ve popüler oldu. Rock ve Soul gençler arasında hızla yayıldı. Sonunda dünyanın dört bir yanındaki gençlerin kendilerini ifade etme yoluna dönüştü.-

21. yüzyıl pop müziğinin öyküsü ise, rock ve türevlerinden kaynaklanan, bilgisayar destekli disko, ağır metal, funk, punk, hip-hop gibi müzik türlerinden ayrışan ve daha “genele hitabeden” bir müziğin öyküsü olmayı sürdürüyor.