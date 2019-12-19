Perde asıp halı silkeleyenler dikkat! Tendonlarda yırtılma olabilir

Boyun, omuz ve bel ağrıları günlük yaşamda sık karşılaştığımız bir sorun. Teknolojinin yaygın kullanımı ile sabit kalan ofis çalışanları spor aktiviteleri ve egzersizlerden de uzak kalınca dayanılmaz ağrılarla karşı karşıya kalabiliyor. Doç. Dr. Olcay Güler, omuz, bel ve boyundaki bilinmeyen ağrılar hakkında önemli bilgiler veriyor.

Boyun ağrılarıyla yaşamın her aşamasında karşılaşılabiliyor. Boyun ağrısı denince halk arasında en sık akla gelen sağlık sorununun boyun fıtıkları olduğu belirtiliyor. Ancak sadece boyun fıtığının boyun ağrısı yapmadığını bilmek gerekiyor. Kas-adele spazmları, boyundaki disklerde bozulmalar sonucu oluşan disk kireçlenmesi, kemik tümörleri ve kistler ile ergonomik olmayan çalışma ortamı da boyun ağrısının başlıca nedenleri olarak karşımıza çıkıyor.

HASSAS KADINLARDA BOYUN AĞRISI STRES KAYNAKLI OLABİLİR

Genç yaşlarda görülen boyun ağrılarının altında genelde mekanik nedenler yatıyor. Bu nedenler boyun adalelerinin zayıf olması, boynun doğru kullanılmaması ve çalışma ortamlarının uygunsuzluğundan kaynaklanıyor. Özellikle 40 yaş üzerinde boyunda ‘disk’ olarak adlandırılan yapıların bozulması, halk arasında boyun kireçlenmesi olarak da biliniyor. Ayrıca stres tipi baş ağrıları da ense köküne ve boyuna kadar vurup boyunda ağrı hissine neden olabiliyor. Özellikle stresli işlerle uğraşan ve hassas düşünce yapısına sahip genç kadınlarda “fibromiyalji” adı verilen kas spazmları da boyun ağrısını tetikliyor.

TELEFON VE TABLET KULLANIMI BOYUN FITIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Boyun ağrısı şikâyeti ile gelen hastalarda el, kol veya parmaklarda uyuşma veya karıncalanma, güçsüzlük gibi şikâyetleri boyun fıtığına bağlı boyun ağrıları anlamına gelebiliyor. Bunun yanında özellikle sırt ve omuz bölgelerindeki sorunlar da boyun ağrısı nedeni olabiliyor. Boyun ağrısı konusunda dikkat çekici noktalardan birinin çalışma ortamı olduğu belirtiliyor. Çalışma ortamı eğer hastanın boynunu koruyucu etkiye sahip değilse bu durum boyun ağrısının kaynağı olarak nitelendiriliyor. Telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması hassas olan boyun bölgesini oldukça zorluyor. Özellikle telefonla uzun vakit geçiren ve boynunu uzun süre öne doğru eğen kişilerde boyun spazmı, boyun ağrısı hatta boyun fıtığı oluşum olasılığının yüksekliğine dikkat çekiliyor. Bu noktada boynu doğru kullanmak boyun ağrılarını yüzde 80 oranında azaltıyor. Ofis ortamında çalışanların bilgisayar ekranını göz hizasında tutmaları, oturdukları koltukların bel-sırt ve omuz bölgesini destekleyici olmasına özen göstermeleri gerekiyor. 45-60 dakika aralıkla ayağa kalkıp yürüyüş yapmak, boynu öne-arkaya, sağa-sola doğru birkaç kez tekrar eder şekilde çevirmek de boyun kaslarındaki spazmı engellemeye yarıyor. Boynu korumak bu bölgede oluşabilecek pek çok hastalığın önüne geçilmesini sağlıyor. Ev kadınlarının, uzun süre araba kullananlar ile ofis çalışanlarının belirli aralıklarla boyun kaslarını güçlendirecek egzersizler yapmaları öneriliyor. Ciddi derecede rahatsızlık yaratan boyun ağrıları olanların mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri gerekiyor.

AŞIRI KİLO BEL AĞRISI NEDENİ

Bel ağrısı da hafife alınmaması gereken ağrılar arasında bulunuyor. Özellikle bel ağrısına eşlik eden ayak, bacak ve parmaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma, gece ağrıları ve hareket kısıtlılığı varsa hastanın mutlaka doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Her 10 hastadan 9’unda bel ağrısının altında yatan neden kilo kontrolünün olmaması, bel adalelerinin zayıflığı ve bedeni yanlış kullanma olarak görülüyor. Bel ağrılarının önüne geçmek için bel bölgesindeki kasları güçlendirecek yüzme veya salon sporları gibi faaliyetlerde bulunulması öneriliyor. Hastada gece uykuyu bölen ağrı, kilo kaybı, ayağa veya bacağa vuran ağrı durumlarında bel ağrısını ciddiye almak gerekiyor.

SKOLYOZ DA OLABİLİR!

Bedeni yanlış kullanmanın yanında ‘skolyoz’ gibi omurga eğrilikleri de bel ağrısı kaynağı olabiliyor. Özellikle çocuk yaşta jimnastik gibi beli zorlayan sporlarla uğraşan kişilerde görülen bel ağrıları dikkate değer ve araştırılması gereken bir konu olarak dikkat çekiyor. 60 yaş üzeri kişilerde beldeki bozulmalar, omurilik kanalındaki daralmalar, fıtık veya kireçlenme de bel ağrısı kaynakları arasında bulunuyor. Bu durumdaki kişiyi yaş grubuna, mesleğine ve yan hastalıklarına göre detaylıca değerlendirmek gerekiyor. Bel ve boyun ağrıları birbiri ile bağlantılı olup sağlık için asla önemsenmeyecek durumlar olarak görülmüyor. Omuz ağrılarının da pek çok nedeni bulunuyor. Omuz ağrısı boyun ile oldukça bağlantılı olabildiği gibi karşımıza vücudun başka bölümlerinde oluşan sorunların yansıması olarak da çıkabiliyor. Omuz veya kol ağrısı eğer sol tarafta hissediliyorsa kalp krizine veya kalple ilgili diğer sorunlara işaret edebiliyor. Boyun fıtığı ve kireçlenmesinin yanı sıra akciğerle ilgili sorunlar da (özellikle akciğer kanserinde) omuz ağrılarına neden olabiliyor. Bunlar omuzdan kaynaklı olmayıp omuza yansıyan ağrılar olarak değerlendiriliyor. Omuzdaki yapısal sorunlar yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. Özellikle genç grupta yapılan spora bağlı tendonlarda ödem oluşabiliyor, ten sıkışma adı verilen omuzdaki tendonların kemiklere sürtünmesi sonucu ağrılar meydana gelebiliyor. Bunun dışında tendonlardaki yırtılmalar veya kopmalar da omuz ağrısı nedeni olabiliyor. Omuz çıkığı sonrası omuzlardaki ağrının nedeninin omuzdaki bağ ve tendonlardaki yırtıklar olduğu belirtiliyor. Bunun dışında 40 yaşından sonra omuzdaki tendon ve bağlarda sıklıkla kopmalar meydana gelebiliyor.

PERDE ASIP HALI SİLKELEYENLER DİKKAT!

Ev hanımlarının perde asarken veya halı silkelerken omuzlarındaki tendonlarda yırtılma olabiliyor. Bu nedenle silkeleme hareketinden vazgeçmek omuz sağlığı açısından önemli görülüyor. Genelde omuz ağrıları olan hastalar en çok saçlarını toplayamama, kollarını yukarı kaldıramama, kıyafet giyerken zorlanma ve geceleri omuz üzerinde yatma gibi nedenlerle ağrı çekiyor. Böyle bir hasta ile karşılaşıldığında omuzdan veya vücudun diğer bölgelerinden kaynaklı bir sorun olup olmadığı kontrol ediliyor. Omzu korumak için özellikle kolları başın üzerine kaldırmayı gerektiren işler yaparken mümkünse bir tabureye veya merdivene çıkıp vücudumu yapılacak harekete uygun hale getirmek gerekiyor. Yukarıya doğru çok fazla uzanmak, çok ağır yükler kaldırmaya çalışmak omuz sağlığı için zararlı bulunuyor. Özellikle ağır iş ile uğraşan kişilerin omuzu doğru kullanarak çalışmalarında fayda görülüyor. Salon sporu ile uğraşan ve ağırlık çalışan kişiler kaslarını güçlendirmeyi hedeflerken bazen kendilerine zarar verebiliyorlar. Kontrolsüz, bilinçsiz ya da spor hocası eşliğinde yapılmayan omuz hareketlerinde omuzdaki tendon ve kaslar güçlenmeyip tam tersine zarar görüyor.

Habertürk