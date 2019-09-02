Patoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

Patoloji, hastalık bilimi olarak da adlandırılır. Patoloji testlerinin genellikle kanser tanısı koymak ve evresini belirlemek için yapıldığı bilinir. Testler sonucunda hastalığın ne olduğu belirlenir. Bazı durumlardan dolayı tanı koyulamayabilir. Bundan kaynaklı, raporda ek tetkikler, tekrar örnek alınması istenebilir. Patoloji alanında çalışan kişilere patolog denir.

PATOLOJİ NEDİR?

Patoloji (Tıbbi Patoloji), hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

Patoloji (hastalık bilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. Hekimliğin en zor ve disipline sahip bölümlerinden biri olan patoloji, klinikler ve paraklinikler arasında bir nevi köprü görevi görür.

Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir.

Amerika'da patoloji anatomik patoloji ve klinik patoloji olarak ayrılmaktadır. Bu sınıflamada anatomik patoloji ülkemizdeki ve Avrupa’daki tıbbi patolojiye karşılık gelmekte iken; klinik patoloji uygulama alanına giren konular tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji gibi laboratuvar bölümleri tarafından yürütülmektedir.

PATOLOJİNİN ALT DALLARI NELERDİR?