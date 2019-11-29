Etkisi geçmeyen bir tutku: Pasadoble dansı!

Pasadoble dansı, yavaş ve sakin hareketlerden ziyade daha çok canlılık gerektiren bir dans türü olmasının yanı sıra Latin danslarının en son öğrenilen dans türüdür. 2 kişi ile hızlı hareketler yapılarak oynanan Pasodoble dansı, genellikle Latin müzikleri eşliğinde yapılmaktadır.

PASODOBLE TARİHİ

Pasodoble latin daslarının içinde 'Afrika' kültüründen gelmeyen tek danstır. Pasodoble İspanya kökenlidir.'Paso Doble' terimi dansın kültürünü pek de çağrıştırmayarak 'iki adım' anlamına gelir. Tıpkı İspanyolların boğa güreşlerindeki gibi erkeğin bir matadoru ve kadının da pelerinini temsil ettiği bu dans sadece anayurdu İspanya ve Fransa da değil, tüm dünya çapında etkisi yok olmayacak bir tutku silsilesi yaratmıştır.Bu dansdaki hareketlerde, matadorların boğa güreşi sırasında yaptığı hareketler temel alınmıştır. Bu dansda erkek, diğer latin danslarına nazaran bayandan daha ön plandadır. Pasodoble'de bayan, matodorun kırmızı pelerini rolünü oynar. Pasodoble 1920'lerin ortalrında çıkmıştır, fakat 1926^dan sonra popüleritesini kazanmıştır. Ve 2. Dünya savaşından sonra müsabaka dansı olarak kabul görmüştür. Pasodoble, dans dersi alanların en son öğreneceği danstır. Çünkü, dans önceden kararlaştırılmış bir kareografi üzerinde ( yani müziğe göre hazırlanmış) yapılır. Dans ederken akıcı olmaz ve o an bir şeyler uydurmak yani doğaçlama dans etmek çok zordur.

Bu dansda vurgu, vücudun 3 boyutlu şekillerinde ve flamenko ile tatlandırılmış kol, dirsek, bilek ve parmakların kullanımındadır. Ayaklar özellikle topuklar, doğru ritmik yorumu yaratmak için kullanılır. Pasodoblenin karakterinde İspanyol çizgisi, flamenko ritimleri ve yüceltme vardır.

Karakter: Gösterişli, kesik ve kuvvetli, ispanyol ve flamenko karışımı

Hareketler: Spotsal ve ilerleyen pelerin hareketleri ve burgu

Zamanlama: 2/4

Bars/dk: 62 IDSF kurallarına göre

Accent: Her barın 1. vuruşunda keskin bir hareketle

Competition: 1,5 - 2 dakika

Yükselip alçalma: Bazı figürler için geçerlidir

Dynamic: Sert ve doğrusal yürüyüşler

Müzik ve Ritim Paso Doble'nin müziği ilk defa dans eden birinin kolayca takip edebileceği 1-2-1-2 marş ritmindedir. Adımlar arasında çok az ritim değişiklikleri vardır ve herkes bu danstan zevk alabilir. Dansın temposu biraz hızlı olmasına rağmen zor değildir ve dakikada 60 barı geçmez.