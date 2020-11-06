06 Kasım 2020 Cuma 10:42 | Son Güncelleme:
Parmaklarda uyuşma hastalık habercisi olabilir
Parmaklardaki uyuşma ve karıncalanma hissi çoğu zaman rahatsız etse de sebebini bir türlü anlayamayız. Bu durumun nedeninin sinir sıkışması olabileceğini belirten uzmanlar, fıtık konusunda uyardı. Parmaklardaki uyuşmanın nedenleri haberimizde...
Parmaklarda uyuşmanın nedenleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çoğu zaman önemsemediğimiz parmaklarımızdaki uyuşma ve karıncalanma hissi, kronik bir hal aldığında eğer gerekli tedbirler alınmazsa, daha büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Ruhsan Cihan, parmaklarda uyuşmanın nedenlerini şöyle açıkladı:
"Dirsekteki ‘ulnar sinir’ adını verdiğimiz sinirin sıkışması nedeniyle elde serçe ve yüzük parmağında uyuşma oluşabilmekte, el bileğindeki median sinirin sıkışmasıyla da başparmak ve diğer parmaklarda uyuşmalar oluşabilmektedir. Tüm bunların yanında boyun ve bel fıtıkları, boyun- bel kireçlenmeleri gibi problemlerde el veya ayak parmaklarında uyuşma ve hissizlik olabilir. Uyuşmaya, yanma, kaşıntı ve kasılmalar eşlik edebilir."