Parmaklarda uyuşma hastalık habercisi olabilir

Parmaklarda uyuşmanın nedenleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çoğu zaman önemsemediğimiz parmaklarımızdaki uyuşma ve karıncalanma hissi, kronik bir hal aldığında eğer gerekli tedbirler alınmazsa, daha büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Ruhsan Cihan, parmaklarda uyuşmanın nedenlerini şöyle açıkladı: