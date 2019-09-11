Diyabet hastaları dikkat! Risk grubunda olabilirsiniz...

Pankreas kanseri; pankreasınızdaki hücrelerin DNA’larında mutasyon geliştirmesi sonucu oluşan, erken teşhis ile whipple ameliyatı yapılarak olumlu sonuçlar edilebilen kanser türüdür. Pankreas kanserin en sık rastlanan belirtileri ise; karaciğer ve safra kesesinde büyüme, koyu renkli ya da kanlı idrar, varis, gaz sancıları, şişkinlik ve her kanser türünün başlıca belirtisi olan, açıklanamayan kilo kaybıdır.

İŞTE PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Belirtileri

İdrarda ve ciltte sararma

Üst/orta karın veya sırt bölgesinde ağrı

Açıklanamayan kilo kaybı/iştah kaybı/yorgunluk

Risk Faktörleri

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Hastalığın sebebi bilinmemekle birlikte bilinen risk faktörleri şunlardır;

Sigara içme

Kronik (Uzun süreli) pankreas iltihabı

Uzun süreli Tip2 Diyabet Tanısı bulunması

Bazı genetik hastalıklar; Lynch Sendromu, Peutz Jeghers Sendromu, Herediter BRCA-2 mutasyonu ilişkili meme/over kanseri

Tanı

Pankreas Kanseri tanısında en fazla kullanılan yöntemler görüntüleme yöntemleridir (Röntgen, Bilgisayarlı tomografi, MR, Ultrasonografi)

Tedavi

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; Radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi gibi farklı seçenekleri içermektedir.