Bilmeniz gereken 10 panik atak belirtisi

Panik atak belirtileri önemini koruyor. Çoğu zaman sınırlı panik atakla karıştırılabilir. Korku türü olarak adlandırılabilir. Panik atağın agorafobi il bağlantısı vardır. “Panik atak nedir” sorusunun yanıtı haberimizde…

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
Bilmeniz gereken 10 panik atak belirtisi

Panik atak sırasında kişide endişe görülür. Kendine güven duygusuna en çok zarar veren hastalıklardan biridir. Bir tür korku yanıtıdır. Herhangi bir zamanda ve yerde olabilir. Panik atak birkaç dakika içinde meydana gelebilir. Panik atak, geçmişte olan belirli bir olaya dayanabilmektedir.

PANİK ATAK NEDİR?

Kendiliğinden ve beklenmedik şekilde gelen korku ataklarıyla karakterizedir. Kişiler kalp krizi ve felç geçirmek, bayılmak, ölmek veya akıllarını kaybetmekten yoğun bir korku duyarlar. Kısa bir süre içerisinde tepe noktasına ulaşan kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, üşüme gibi belirtiler atakların karakteristiğidir.

Her panik nöbeti panik bozukluğu anlamına gelmez, başka ruhsal ve fiziksel hastalıklarda da ortaya çıkabilir.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çarpıntı ya da hızlanan nabız
Terlemek
Titreme
Nefes darlığı veya boğulma hissi
Göğüs ağrısı
Mide bulantısı veya karın ağrısı
Baş dönmesi ve baygınlık hissi
Ateş basması
Parestezi (uyuşma veya karıncalanma hissi)
Derealizasyon (gerçek olmayan hisler) veya duyarsızlaşma (kendinden geçme) – Kontrolü kaybetme korkusu ya da “delirmek”

PANİK ATAK NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Yaşam boyu en az bir panik nöbeti geçirme olasılığı %10’dur. Hemen her yaşta başlayabilmekle beraber erişkin dönemde başlangıç daha sıktır. Kadınlarda, erkeklere göre 2- 3 kat fazla görülür. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı azalır. 65 yaş üzerinde görülmesi daha nadirdir.

Panik atak agorafobi ile birlikte olabilir. Agorafobi, yalnız sokağa çıkmaktan, kapalı bir yerde (otobüs veya sinema salonu) sıkışıp kalmaktan, çıkamamaktan duyulan aşırı korkudur. Böyle durumlarda bireyler, panik atağı geçireceğinden veya utanılacak bir duruma düşeceklerinden ve yardım alamayacaklarından aşırı korku duyarlar. Bu durumlardan kaçınırlar veya güvenlik sağlayıcı davranışları devreye sokarlar (biriyle dışarı çıkmak, kapıya en yakın yerde oturmak gibi).

PANİK ATAK NEDENLERİ NELERDİR?

Panik atağı sırasında hasta aşırı endişeli görünmektedir. Telaşlı konuşur ya da konuşamaz. Zihni bulanık gibidir. Kendini garantiye almak için bir yere oturur veya donup kalır. Düşünce içeriğinde bayılacağı, öleceği, ölmesine neden olacak ağır bir hastalık geçirmekte olduğu yer alır. Panik atağı dışındaki zamanlarda tekrar panik atağı geçireceğine dair düşünceleri olur. Atak sırasında (normalde veya başka bir hastalık nedeniyle olmayan) aşırı terleme, yüz kızarıklığı, kan basıncının ve nabzın yüksekliği, ellerde titreme ve hızlı soluk alıp verme görülebilir. Ataklar dışındaysa tamamen normal görünür.

PANİK ATAK TEDAVİSİ NEDİR?

İlaç ve psikoterapi oldukça tedavide oldukça etkilidir ve tam düzelme sağlanabilmektedir. Hastalığın sıklığı, tanısı, oluş mekanizmalarının açıkça anlatıldığı ruhsal eğitimin tedavide önemli bir etkisi vardır. Hastalık belirtileri düzeldikten sonra tedaviye doktor önerdiği sürece devam edilmelidir.

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