Orkide bakımı evde nasıl yapılır gibi sorular çiçek bakımı ile ilgilenenlerin odak noktalarından birisi. Orkide çiçeği kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Yetiştirmesi kolay olay orkide görüntüsüyle dikkat çeken bir çiçek. Görselliğiyle ve kokusuyla mest eden orkidenin evde bakım teknikleri haberimizin detaylarında…

EVDE ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR?

Orkideler evlerde ya da ofislerde en çok tercih edilen çiçekler arasında yer alıyor. Çoğu zaman özel günlerde hediye olarak da aldığınız orkidelerin kurumasını istemezsiniz. Bu nedenle evde orkide bakımı nasıl yapılır sorusunun yanıtını siz de merak edebilirsiniz. Aslında orkidelerin pek çok türü bulunuyor. Bu türler arasında bakımı en kolay olanı ve en dayanıklı olanı phalaenopsis türleri oluyor.

İşte bu nedenle satışa sunulan orkidelerin büyük bölümü de bu türden oluşuyor. Dolayısıyla bakımını doğru şekilde yapabilmek için birkaç bilgiye ihtiyacınız var. Genellikle büyük boydaki orkidelerin tercih edilmesi görsel açıdan cazip olsa da eğer henüz orkide satın almadıysanız olabildiğince küçük boylu ve tomurcuklu olanları tercih edin.

ORKİDE YERİNİ MUTLAKA SEVMELİ

Çiçeğinizin solmaması için yerini sevmesi gerekiyor. Bunun için de aydınlık ancak direk ışık almayan bir yerde konumlandırmalısınız. Direk balkona ya da pencere önüne koymak doğru değil. Fakat pencere altı gibi bölümlere yerleştirebilirsiniz. Olabildiğince evinizin doğu cepheye bakan yerini seçmeye özen gösterin.

ÇOK SU VERMEK ORKİDEYİ ÇÜRÜTÜR

Orkideler yeterli ışık almadıklarında sapları koyulaşır. İdeal renk ise zeytin yeşilidir. Eğer saplar zeytin yeşili ise yeteri kadar ışık aldıklarından emin olabilirsiniz. En ideal sıcaklık akşamları 18 derece, gündüz de 23 derece civarıdır. Genellikle 4 ila 7 günde bir su isteseler de toprağın nemini kontrol etmeden asla su vermeyin. Çünkü su ihtiyacı ortamdaki neme, ısıya ve daha pek çok etkene göre değişebiliyor.

Haftada bir defa çok az miktarda gübreleme yapabilirsiniz. Ancak fazla ya da daha sık gübreleme yapmanız maalesef çiçeğe zarar verebilir. Bu yüzden gübrelemeye de dikkat etmelisiniz.