Ordu'da yarım asırlık lezzet: Yalıköy köftesi

Ordu’da meşhur olan Yalıköy köftesi lezzetiyle şaşırtıyor. 55 yıllık mazisi olan köfteyi yemek için insanlar kimi zaman kilometrelerce yoldan gelebiliyor. Peki, yarım asırlık Yalıköy köftesi nasıl yapılıyor?

İHA'da yer alan habere göre Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’ne özgü bir lezzet olan köfteyi ilk defa denemek ve bu tadı yeniden hissetmek adına insanlar kimi zaman kilometrelerce yoldan geliyor.

55 yıllık bir mazisi olduğu bilinen ve diğer köftelere göre şekli farklı olduğu gibi, kızgın ve bol yağda kısa sürede pişirilen köftenin yapım aşaması ise gizli tutuluyor.

Bölgede sevilen lezzetler arasında yer alan ’Yalıköy köftesi’nin sahtelerinin de yapılabildiğine dikkat çekilerek, insanların temkinli olmaları gerektiği belirtiliyor.

YARIM ASIRLIK MAZİSİ VAR, BU MAHALLEYE ÖZGÜ BİR LEZZET



Yaklaşık 10 yıldır Yalıköy Mahallesi’nde köfte satışı yapan Halit Yılmaz, Yalıköy köftesini şöyle anlatıyor:

“Bu köftenin 55 yıllık bir mazisi var. Buraya özgü bir lezzet, bol ve kızgın yağda pişiriliyor. Günlük hazırlanır ve müşterinin talebine göre servis ediliyor. Bu köfteyi baharatlar ile tatlandırıyoruz. İçerisinde de hiçbir katkı maddesi yok ve doğal bir ürün. Şuan yaz dönemi olduğu için talep çok ve hareketlilik var. Bu köftenin özelliği kızgın ve bol yağ, ızgarada pişmez. Şekli de değişiktir ve diğerlerine benzemez.”

“SAHTELERİ DE BULUNABİLİYOR”



Yılmaz, meşhur köftenin Yalıköy Mahallesi’nden ortaya çıktığını ve sahtelerinin de olduğuna dikkat çekerek, “Kökeni burasıdır. Köftemizin içerisinde bulunan çeşitli baharatların sırrı da bizde gizli kalıyor.” diye konuştu.

“50 YILDIR BU KÖFTE İÇİN YAKLAŞIK 40 KİLOMETRE YOL GELİYORUM”



70 yaşındaki Mustafa Özer, Yalıköy köftesi yemek için yaklaşık 40 kilometrelik yoldan geldiklerini ifade ederek, “Buralara en az 50 yıldır gelir ve giderim. Yaklaşık 40 kilometrelik yolu bu köfte için geliyoruz. Bu köftenin tadını diğerleri tutmuyor.” ifadelerine yer verdi.

“LEZZETİ DİĞER KÖFTELERE GÖRE FARKLI”



Müşteri Göksel Özer ise “Farklı illerdeki köfteler bunun yerini tutmuyor. Eskiden dolmuşla giderken burada yerdik o zamandan bu yana geliyoruz. Yağlı olduğu için lezzeti farklı.” diye konuştu.