Göz yanılsamaları yaratan sanat: Op!

Op Sanatı salt soyut biçim ilişkileri üzerine kurulmuş, orfizm, yapımcılık, özellikle hareketle dinamizmi vurgulaması açısından da gelecekçilik ile ilişkili bir sanat türüdür. Victor Vasarely, Bridget Riley, Richard Anuskiewicz, Larry Poons ve Jeffrey Steele gibi önemli ve dünyaca ünlü sanatçıların öncülük ettiği Op Sanatı ile ilgili merak edilenleri sizin için derledik.

OP SANATI'NIN TARİHİ

Op art, optik resim olarak da bilinen 1960'ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler genelde soyut olup, pek çok durumda siyah-beyazdır.

Lekecilik ve hareket resmine karşı gelişen Op-art, sanat yapıtını kurallarla bilimsel olarak düzenlemeye önem vermiştir. Rastlantıya dayanan içgüdüsel otomatik yazı resmi( içgüdüsel-nonfigüratif), bu anlayışın tam karşıtı olmaktadır. Op-art resimde üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin soyut sanatta ortaya çıkan şeklidir. Bunun için geometrik biçimler ritmik biçimde düzenlenmiş ve bu biçimler üzerinde renkle model yapılmıştır. Op-art, yeni konstrüktivist, geometrik biçimleme yöntemleriyle akrabadır ve onların olanaklarından geniş olarak yararlanmıştır. Josef Albers ile Vasarely’nin temsil ettiği Op-art, optik aldatmalara dayanan çalışmalara sahiptir. Resim sanatına, aldatıcı bilimsel perspektif resmine itibar etmeyen yeni bir konstrüktivizm ve doğal olmayan yeni bir optik görüntü getirmiştir.