Online diyet nasıl yapılır? Evde kilo vermek mümkün mü?

Karantina sürecinde evde kalanlar için online diyet dönemi başladı. Pandemi sürecinin ev hayatını başlatmasıyla birçok kişinin yemek düzeni değişti ve kilo almaya başladı. Diyetisyenlere gidemeyenler çareyi online diyetlere başvurmakta buldu. Peki, online diyet nasıl yapılır?

Yeme alışkanlıkları ve online diyet hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Seda Sağbaş, gereğinden fazla yemek yemenin ve hazır yemek tüketmenin hem kilo sorunlarını hem de bağışıklığın zayıflamasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ONLİNE DİYETLE NE KADAR KİLO VERİLİR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında danışanlarına online diyet hizmet verdiğini bildiren Diyetisyen Seda Sağbaş, “Bu süreçte hem kilo vermelerine yardımcı oluyoruz hem de sağlıklı beslenme ile bağışıklıklarının güçlenmesini sağlıyoruz. Online diyet ile ayda ortalama 6-7 kilo veren danışanlarımız oldu. Kişiye özel olarak hazırladığımız sağlıklı beslenme programlarıyla evde kaldığımız bu dönemde etkin bir şekilde istediğimiz kiloya ulaşmamız mümkün. Danışanlarımla hazırlamış olduğum diyet listelerine düzenli olarak uyduklarını bu süreçte devamlı iletişim halinde kalarak olumlu sonuçları ortaya çıktı.” dedi.

DİYETLER NASIL HAZIRLANIYOR?

Danışanlarına diyet listelerini hazırlarken özellikle sevdiği, sevmediği veya alerjisi olduğu besinleri dikkate aldığını belirten Diyetisyen Sağbaş, düzenli ve sağlıklı beslenme ile hem düzenli bir şekilde kilo verdirdiğini hem de bağışıklıklarını güçlendirdiğini belirterek, şu şekilde anlattı: