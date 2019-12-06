Ölmüş birinin durmuş kalbi hayat kurtardı

'Ölümünden sonra bağış' (DCD) adı verilen program kapsamında gerçekleştirilen işlemde öldükten sonra organlarını bağışlamayı kabul eden kişinin cansız bedeninden kalp, 8 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştırılmaya başlandı. Kalp daha sonra bir hastaya nakledildi.

Kalbin ve nakil yapılan kişinin isimleri açıklanmadı.

Kalp Nakli Departmanı Yöneticisi Dr Jacob Niall Schroder, çalıştırılan kalbin videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Klasik yöntem ile, nakil ameliyatlarında kalpler, genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş ancak kalbin hâlâ attığı kişilerden alınıyor. ?Uzmanlar bu nedenle yeni yöntemin nakil bekleyen birçok kalp hastası için umut ışığı olması ve kalp nakli sayısını artırmasını bekliyor.

İşlem, ABD'de bir ilk özelliğini taşısa da İngiltere'de 2009'dan beri uygulanıyor. İngiltere’de DCD bağışçıları, ölen organ bağışçılarının yüzde 39’unu oluşturuyor.

2015'de İngiltere'de ilk kez bütün yaşam fonksiyonları durmuş bir donörden gelen kalple, Hüseyin Ulucan isimli 60 yaşındaki Türk hastaya nakil yapılmıştı.