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  3. Ölen babasının küllerini manikür yaparken kullandı!

Ölen babasının küllerini manikür yaparken kullandı!

Ölen babasının küllerini manikür yaparken kullandı!

Stoke-on-Trent kentinde yaşayan Charlotte Walton’un hikayesi dünyanın gündemine oturdu. Evliliğine babasının da şahit olmasını isteyen Walton babasını kanserden kaybedince evlilik hazırlığında ölen babasının küllerini manikür yaparken kullandı.

Stoke-on-Trent kentinde yaşayan 26 yaşındaki Charlotte Walton’un uzun süredir evlilik töreninde kendisine refakat etmesini hayal ettiği babasının nikâha birkaç ay kala kanserden öldüğü belirtildi. Bunun üzerine Charlotte’nın kuzeni, düğün manikürünü yaparken ölen babanın küllerinin bir kısmını kullanmayı önerdi. Walton, törende babasının gerçekten de elini tuttuğu hissine kapıldığını, tırnakları koruduğunu ve evinde astığını ifade etti. 

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