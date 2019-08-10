Otorite ondan sorulur: Oğlak burcu kadını

Oğlak burcu kadını dışarıdan ne kadar soğuk gözükse de pamuk kalpli bir insandır hatta bazen sevdiklerini nasıl mutlu edeceğini bile düşündüğü olmuştur. Oğlak burcu kadını duygusal kırılgan bir yapıya sahip olduğu için hayatına alacağı insana mutlaka tam anlamı ile güvenmeyi bekler. Aynı zamanda yaşadığı bu güven problemlerinden dolayı da kendisine, yalnızlığın üstesinden gelip kendisi ile mutlu olmayı öğretmiş ve tek başına her şeyi yapabilecek güce sahiptir. Oğlak burcu kadını ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

OĞLAK BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

O, bir işkoliktir. Bir karar verip yolunu belirlediğinde, er yada geç oraya ulaşır. Çalışıyorsa, iş kimliği, kadın kimliğinin önüne geçebilir. Sorunlar, yükseklere tırmanmak için onu kamçılar. Kader, Oğlak kadınlarına, biraz kötü davranabilir. Ama sırtlarına ne kadar yük verilirse, o kadarını kaldırabilir güçtedir, cefakardır. İstikrar sağlamak için ölesiye bir gayret içindedir. İçgüdüsel bir sorumluluk duygusu vardır. Kendisini bir şeyler yapmaya zorunlu hisseder. Tüm zorluklara, şikayet etmeden katlanır. Genelde başarılı olurlar, ama ilerleyen yanlarında hala etkilerini biçememişlerse, bunalıma da girebilirler.

Gözlerinde bir hüzün ve melankoli sezilebilir. Güçlü ve gururlu kadınlardır. Bunu her hallerinden belli ederler. İlk bakışta göze çarpan bir güzellikleri olmayabilir, ancak baktıkça güzelliğinin farkına varılır. Ciddi, mağrur güzellikleri, onlara buzlar kraliçesi edası verebilir. Tıpkı Oğlak erkekleri gibi, gençliklerinde ciddi görünürler, fakat bu sert ifade, geçen yıllarla birlikte yumuşayacaktır. Zaman içinde, büyük savaşlar verdiği yaşamın, zannettiği kadar ciddi olmadığını görecek ve sakinleşecektir.

OĞLAK BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Sevgiye çok önem verir. Ona göre gerçek sevginin tek kanıtı, sadakattir. İhmal edilmekten hoşlanmaz. Evi ve ailesi, onun için çok önemlidir. Sorumluluklardan asla kaçmaz, kaçılmasından da hoşlanmaz. Doğum anında aldığı etkilere ve eşinin tutumuna göre eli maşalı bir kadın olabilir. Kariyerlerine çok önem veren Oğlak kadınları, genelde geç evlenirler. Erken yaşta evlenenler ise, kariyerlerinde kendisini destekleyebilecek, ayak bağı olmayacak bir eşi tercih ederler. İlişkisi söz konusu olduğunda özgürlüğüne düşkün bir kadın değildir. Bağlı kalmayı sever. Satürn'ün verdiği melankoliyi hafifletecek, güven verecek, sevgi dolu bir eş ister. Beceriksizliğe katlanamaz. Eşi, en az kendisi kadar pratik ve başarılı olmalıdır. Oğlak kadınıyla yapılan evlilik, hayat sigortası gibidir. Pek çok erkeğin aradığı sadakat, dayanıklılık onda fazlasıyla vardır.

Cinsel açıdan tutucu olduğu söylense de bunu kanı yanlıştır. Çok hassastır ve eşi sabırlı, anlayışlı davrandığı ölçüde tatmin edici cinsel yaşamları olabilir. Anne ve eş olarak kendini başarılır bulur. Sorumluluklarını bilir, fakat aile ve çevre ilişkilerinde en büyük sorunu, sıcak ve sevecen hislerini yeterince yansıtamamasıdır. Çocuklarının yaptığı hataları hoş görmezler. Aslında, kendileri hata yapmaktan çok korktukları için amaçları, çocuklarını mümkün olduğunca yanlışsız bireyler olarak yetiştirmektir. Ancak, işin dozunu biraz kaçırabilir, inatçılaşır ve despot aşabilirler. Kendilerini biraz hoşgörüye zorlamalıdırlar. Yoksa, çocuklarını korumaya çalışırken, kendi başına ayakta duramayan ya da isyankar gençler yaratabilirler.