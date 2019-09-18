Offshore bankacılık ne anlama geliyor?

Offshore bankacılık, her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan serbest bankacılıktır. Offshore bankacılığı 1960 yılından sonra gelişmeye başlamış ve ünya finansal merkezleri için büyük birer fon kaynağı haline gelmiştir. Offshore bankacılığı aynı zamanda uluslararası fonlar için de bir ara geçiş olmaktadır. Uzak Doğu’da, Hong-Kong, Singapur, Asya dolarlarının merkezidir. Ortadoğu’da Bahreyn, Pasifik adaları içerisinde Cayman Adaları ve Bahama son derece önemli finans merkezleridir. İşte kıyı ötesi bankacılığı hakkında detaylar…

Offshore Nedir?

Dünyanın hızla küresel bir yer haline dönüşmesi ve beraberinde internet kullanımının da daha önce hiç görülmediği oranda artış göstermesi, insanların birçok konu hakkında bilgi edinmesi açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu anlamda teme bazda eğitim almış olan bir kimse, başkasının yardımına ihtiyaç duymaksızın birçok konuda araştırma yapabilme yetisine sahip olmuştur. Profesyonel anlamda da birçok şahıs, kendi araştırmasını kendisi yürütebilmektedir. Yaşanan teknolojik gelişmeler bu sayede dünyayı daha da küçülmüştür. Artık bir yurttaş canı nerede banka hesabı açmak isterse bunu rahatlıkla yapabilmektedir. Özellikle internet ve de akıllı telefonların yaygınlaşması bankacılık sektörüne de oldukça iyi fırsatlar sağlamıştır. Bir bakıma daha önceden de verdikleri hizmetleri internet sayesinde milyarlarca insanın tek tıkla ulaşabileceği bir seviyeye getirmişlerdir. Bu da doğal olarak söz konusu sektörün müşteri kitle ilişkisin açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Gerek Türkiye gerekse de dünyada birçok ülke offshore hesap uygulamasını hayata geçirmiştir. Peki nedir bu offshore hesap, aslında bu hesaplar resmi olarak ikamet edilmeyen bir yerde açılan hesap anlamına gelir. Ya da başka bir ifadeyle çeşitli nedenlerden dolayı, hesabın açıldığı ülke ve kurum size kendi ülkenizden çok daha avantajlı bir durumun içinde olmanıza yardımcı olur.

Offshore hesap ifadesi duyulduğunda insanın aklına birkaç temel soru gelir. Bunlardan ilki, ne amaçla burada hesap açıldığıdır. Birçokları ticaretini kendi ülkesi dışında bir ülkede yapma konusunda anayasal güvenceye sahiptir. Başka bir ifadeyle şahıs hukuki bağla bağlı olduğu vatandaşlığına sahip olduğu ülkeden başka bir ülkeye yerleşebilir ya da orada o ülkenin kendi yasaları doğrultusunda sunduğu imkanlardan istifade edebilir. Söz konusu durum her ülkenin kendi anayasal düzeninde güvence altına alınmıştır. Bu yüzden bir kimse, dilemesi halinde başka bir ülke ile hukuki münasebet kurabilir. Bu anlamda offshore bankacılık tamamen yasal bir kurumdur. Offshore bankacılığın tercih edilmesindeki en büyük etken, banka hesabının var olduğu ülkede geçerli olan vergi kanunlarıdır. Bu sayede kendi ülkenizde vergi mükellefi iken başka bir ülkede ya vergiden muafsınızdır ya da vergi mükellefi olsanız dahi çok cüzi değerler ödersiniz. Bu anlamda bireylerin sorumluluğu son derece sınırlıdır. Asıl görev eğer vergisel bazda bir kaçırılma durumu söz konusu ise, ülkelerin karşılıklı olarak yasal bir mevzuatları çerçevelerinde birbirlerine bilgi vermesi hadisesidir. Ancak bu çok az rastlanılan bir durum olması sebebiyle zaten offshore hesap açmak birçok kişi için cazip bir yoldur. Offshore hesap denildiğinde insanların aklına çok sayıda ülke gelir. Bu ülkeler arasında adını duymadığınız bazı küçük ülkeler dahi bulunur.

Türklerin ve de yabancıların birçoğu sahip oldukları malvarlıkların bir kısmını offshore ülke olarak adlandırılan ülkelerde bulunan bankalara yatırmıştır. Bu aslında yasal olarak suç kabul edilmez. Çünkü beyan esası vardır ve de çifte vergilendirilme yasağı denen bir kurumun da varlığı söz konusudur. Offshore hesaplar kişiye hesabın bağlı olduğu kartla beraber çok ciddi bir kullanım alanı sağlar. Bu da offshore hesapların ister istemez birçoğumuz tarafından tercih edilmesine neden olur. Öncelikle offshore hesap açtırmak isteyen biri, sahip olduğu ülkenin pasaportuna göre farklı muamelelere tabi olabilir. Örneğin bir Avrupa Birliği üyesi ülkede hesap açtıracaksanız ve Avrupa Birliği vatandaşı iseniz, bu durumda sizden ikamet belgesi dahi istenmez. Sadece pasaport ya da kimlik ibrazı yeterli olacaktır. Çünkü bu kişilerin halı hazırda serbest dolaşımdan kaynaklanan özgürlükleri vardır ve hiçbir surette nerede ikamet ettiklerini ispatla mükellef değildirler. Türk vatandaşı iseniz, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler içinde bulunan bir bankada hesap açtırmanız çeşitli şartlara bağlanmıştır.

Bu şartlar arasında başı çeken yatırılacak tutardır. Eğer 25 bin avronun altında bir hesap açma talebiniz olursa bu muhtemelen reddedilecektir. Meğer ki, bir şirketiniz olsun ve de şirketin merkezi o ülke sınırları içinde bulunsun. Bu durumda işin daha da kolay olacaktır.