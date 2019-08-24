Ruhunuzu dinleyin: Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir?

Obsesif kompulsif bozukluğu bir ruhsal hastalıktır. Kişinin hayatındaki her kısmı etkileyebilir. Belirgin bir sıkıntıya sebep olabilir. Genellikle ergenlik döneminde başlasa da okul öncesi çağdaki çocuklarda da görülebilir. ‘Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?’ sorularının yanıtını sizin için araştırdık.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
Ruhunuzu dinleyin: Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir"

“Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?” sorularının cevapları araştırılıyor. Bu hastalığın görülme sıklığı astım ve diyabetin görülme sıklığı kadardır. Dünya genelinde her 100 çocuktan 1’inde görülür. Zamanın boşa harcanmasına sebep olur. OKB kişilerin günlük işlerini yapmasına da engel olabilir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? TEDAVİSİ VAR MIDIR?

(OKB):

Belirgin bir sıkıntıya sebep olan, zamanın boşa harcanmasına yol açan, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki veya eğitimle ilgili işlevselliğini, olağan toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozan bir ruh sağlığı sorunudur.

GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Güncel epidemiyolojik çalışma bulgularında OKB, en sık görülen 4'üncü ruhsal hastalık olarak bulunmuştur. Toplumda görülme sıklığı aşağı yukarı astım ve diyabetin görülme sıklığı kadardır.

Genellikle ergenlik döneminde ve 20-30'lu yaşlarda başlasa da okul öncesi çağdaki çocuklarda dahil olmak üzere herhangi bir yaşta görülebilir.

Dünya genelinde her 100 çocuktan 1 tanesinde OKB rahatsızlığına rastlanmaktadır.

OKB’NİN NEDENLERİ NELERDİR?

  • Genetik nedenler
  • Serotonin dengesizliği
  • Çocukluk çağı travmaları
  • Kişilik özellikleri

OBSESYON

Kişinin; zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirseler de yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.

OBSESYON TİPLERİ

  • Kirlenme-bulaşma obsesyonları
  • Kuşku obsesyonları
  • Simetri-düzenleme obsesyonları
  • Cinsel obsesyonlar
  • Saldırganlık obsesyonları
  • Somatik obsesyonlar

KOMPULSİYON

Kompulsiyonlar, genelde obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

KOMPULSİYON TİPLERİ

  • Temizleme kompulsiyonları
  • Kontrol etme kompulsiyonları
  • Düzenleme kompulsiyonları
  • Tekrarlama kompulsiyonları
  • Sayma kompulsiyonları

OKB İLE BİRLİKTE SIKIKLA GÖRÜLEBİLEN BOZUKLUKLAR

  • Anksiyete (kaygı) bozukluğu
  • Depresyon
  • Bipolar bozukluk( manik depresif bozukluk)
  • Dikkat eksikliği
  • Yeme bozukluğu
  • Otizm spektrum bozukluğu
  • Tik bozukluğu- Tourette sendromu

OKB NASIL TEDAVİ EDİLİR?

OKB tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavi uygulamasına, OKB’nin hastanın hayatını ne kadar etkilendiğine bağlı olarak karar verilir.

OKB için 2 tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Gerekli görülen durumlarda ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavileri eş zamanlı olarak uygulanabilir.

PSİKOTERAPİ

Genellikle Bilişsel-Davranışçı Terapi uygulanmaktadır. Davranış tedavilerinde amaç, hastayı kaygı veren düşünceleriyle (obsesyonlar) karşı karşıya getirerek rahatsızlık veren düşüncenin oluşturduğu kaygıyı söndürmek ve alışma durumunun oluşmasını sağlamaktadır.

İLAÇ TEDAVİSİ

Özellikle serotonin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar OKB tedavisinde oldukça yararlı olmaktadır. Serotonin Geri Alım Engelleyiciler adı verilen bu grup ilaçlar OKB tedavisinde yaygın ve başarılı şekilde kullanılmaktadır.

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