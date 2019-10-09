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  3. O köyde tek öğretmen ve tek öğrenci vardı! Artık onlarda yok

O köyde tek öğretmen ve tek öğrenci vardı! Artık onlarda yok

O köyde tek öğretmen ve tek öğrenci vardı! Artık onlarda yok

Sibirya'nın az bilinen yerlerinden Tatarların yaşadığı Sibilyakovo köyünün hikayesi merak uyandırıyor. Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya genelinde haritada ismini kaybettiren köylerden biri olan Sibilyakovo zamanla nüfusunu yitirdi.

1991’de Sovyetler’in çöküşünün ardından devlete ait çiftliğin kapanmasıyla gelir kapıları kapanan köy halkı başka kentlere dağıldı. Uminur Kuchukova’nın 42 yılını verdiği, bir zamanlar her dört sınıfta 18’er öğrencinin bulunduğu okulda şu an sadece 9 yaşındaki Ravil Izhmukhametov eğitimini tamamlamaya çalışıyor. 61 yaşındaki öğretmen önümüzdeki sene mesleğine son verdiğinde okulun kapıları da kapanacak. Son öğrencisi Ravil’in bir sonraki eğitim yılında köyün yakınlarındaki başka okullara tek başına gidebilecek kadar büyümüş olacağını düşünen Kuchukova, emekliliğini 50 kilometre uzaklıktaki Tara kentinde satın aldığı evde, eşiyle birlikte geçirmeyi planlıyor. 

 

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