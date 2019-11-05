Norm Ender'e 'Mekanın Sahibi' şoku! Şarkısı kaldırıldı

Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı. Şarkıyla ilgili son zamanlarda çalıntı iddiaları ortaya atılmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.

Youtube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in "Work My Move" adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü. Online müzik platformu Spotify da şarkıyı listesinden kaldırdı.

NORM ENDER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Ender Eroğlu olan rap dünyasının sevilen ismi Norm Ender 25 Mart 1985 İzmir doğumludur. Küçük yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.

2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir'e geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır.

Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar.

Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır.

Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı.

2019 yılında ise 'Mekanın Sahibi' ile geri dönmüştür.

NORM ENDER KLİPLERİ

2002 - Kinim

2007 - Tekir

2010 - İçinde Patlar (Remix)

2011 - Çıktık Yine Yollara

2017 - Deli

2017 - Kaktüs

2019 - Mekanın Sahibi