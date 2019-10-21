Nasırı olanlar dikkat! Evde nasır bakımı için bunları yapmalısınız

Seçtiğiniz hoşunuza giden bir ayakkabı dar geliyorsa, ayağınıza uygulayacağı sürtünmeden dolayı deriye basınç uyguladığı noktalarda nasır oluşacaktır. Aynı şekilde ayağa büyük gelen ayakkabı içinde geçerlidir. Ayağınız ayakkabı içerinde ayakkabıya sürtünecektir.

NASIR NASIL OLUŞUR?

Yanlış ayakkabı seçimi

Tekrarlayan el hareketleri

Tekrarlayan ayak hareketleri

Çıplak ayak ile gezmek

Obezite

Yürüyüş bozuklukları

NASIR NEDEN OLUŞUR?

Çiftçilik ve bahçe işleri ile uğraşanların, kürek, tırmık, orak gibi aletleri düzenli ve uzun süre kullanımı sonucu elde nasırlar oluşur. Sağlık için yapılsa dahi, uzun süre yapılan koşular ve yürüyüşler nasıra neden olabilir. Deniz kenarı ve bahçelerde çıplak ayak gezmek, ayak nasırlarının oluşumuna neden olabilir. Obez kişilerin ayaklarına yaptıkları basınçtan nasır oluşur. Yürüyüş bozuklarında, sürtünme ve basınçtan dolayı nasır oluşabilir. Nasır bakımı yapıldığı müddetçe sağlığı olumsuz etkileyecek rahatsızlık değildir.

EVDE NASIR BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

El ve ayakları ılık suda bekleterek banyoda ölü derileri, ponza taşı veya sünger taşı ile temizleyin. Bahçe de el aletleri (kürek, tırpan, tırmık gibi.) ile çalışıyorsanız eldiven kullanın. El ve ayak bakımından sonra cildinizi nemlendirecek krem veya pomatlar kullanın. Yumuşak tabanlı ve ayağınızı kavrayacak baskı yapmayacak ayakkabılar tercih edin. Çorap ve ayakkabılarınızı sık değiştirin. Bahçe, kumsal gibi dış mekanlarda çıplak ayak ile yürümeyin.

NASIR BAKIMI

Ayaklarınızı ve ellerinizi ılık ve tuzlu suda veya karbonatlı suda bekletin. Ponza taşı veya sünger taşı ile dairesel hareketlerle yumuşayan, kalın ölü derilerden temizleyin. Ayaklarınızı iyi kurulayın nem kalmasın, uygun nemlendiricili krem veya pomatı ayaklarınıza güzelce uygulayın. Nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayın. Pamuksu, yumuşak çorap giyin. Ayrıca el temizliğinden sonra nemlendirici krem uygulamayı unutmayın. Nasırsız, sağlıklı el ve ayaklar sizin olsun.