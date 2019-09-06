Taze soyulmuş muz cilt hastalıklarını tedavi ediyor!

Hemen hemen dünyada çok tüketilen meyveler arasında olan muzun faydaları saymakla bitmez. Birçok kişi tarafından sevilen bir meyve olan muz sağlık açısından çok faydalı vitaminleri içerisinde barındırıyor. Hastalıklara karşı bünyeyi güçlendirmeye yarayan muz özellikle yoğun tempoda çalışanlar tarafından dinç kalmak için tercih ediliyor. Muzun böbreklere iyi geldiği, bağırsaklara faydalı olduğu, kanserle mücadelede metabolizmaya yardımcı olduğu biliniyor.

MUZUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Muz, doğanın bize sunduğu mükemmel aperitif yiyeceklerinden birisidir. Muzun bu değeri diğer besinlerde olduğu gibi içerdiği zengin mineraller, vitaminler ve sağlığımıza katkı sağlayan diğer elementlerdendir.

Genelde muzun içi tüketildikten sonra kabuğu atılır. Fakat muzun kabuğu da birçok açıdan ve özellikle cilt hastalıklarına faydalıdır. Bunun yanı sıra dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir, göz kapaklarında ve ciltte çıkan kara lekelere karşı etkilidir. Muz zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içermektedir.

Muz tüketmemiz için birçok sebep sayabiliriz. Bunların başlıcaları: Böbreklere iyi gelir, bağırsaklara faydalıdır, kanserle mücadelede metabolizmaya yardımcı olur, sindirime yardımcı olur, ülserlere faydalıdır, cilt sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunur… Bunun yanında içerdiği zengin vitamin ve elementlerle birçok hastalığa karşı bünyeyi güçlendirmektedir. Günde ortalama bir muz tüketimi, ilerde yakalanma ihtimali olan birçok ciddi hastalıktan bizi korur.

Kan Basıncını Dengeler: Yapılan birçok araştırma muzun kan basıncını dengelediğini ortaya koymuştur. Kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynayan muz bu şekilde dolaylı olarak kalp sağlığına da yardımcı olur. Kan basıncını düzenleyen potasyum muzda yeterince vardır, içerdiği zengin potasyum sayesinde ayrıca felç ve inmelere karşı koruma sağlar. Yapılan araştırmalar muzun felç ve inmeleri %40 oranında azalttığını ortaya koymuştur.

Böbrekler İçin Faydalıdır: Potasyum açısından zengin olan muz böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olabilir. Kalsiyum tüketimini azaltarak ayrıca kırılgan kemik yapısının oluşmasına izin vermez.

Muz Enerji Verir: Mutlaka tenis maçlarını izlerken molalarda muz yiyen sporcular görmüşsünüzdür. Muz profesyonel sporcuların düzenli olarak tükettiği besinler arasındadır. İçerdiği kaloriden dolayı kan şekerini olumsuz yönde bazı iddialar var fakat birçok uzman kan şekerini olumsuz yönde etkileyecek kadar kalori içermediğini savunmaktadır. Günde tüketeceğiniz bir muz ile vücudunuzu daha güçlü enerji dolu hale getirebilirsiniz.

Sindirime Yardımcı Olur: Muz çoğumuzun yeterince almadığı diyet lifi kaynağıdır. Fiber yemek yemek sindirim sistemi yoluyla düzgün hareket ve eliminasyonu artırmaya yardımcı olur. Muz aynı şekilde kabızlık sorunları için de sağlıklı bir seçimdir. Muz frukto-oligosakkaritler açısından da zengindir, bu elementler sindirime yardımcı olan bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bunun yanında mide ekşimelerine faydalıdır.

Ülsere İyi Gelir: Düzenli muz tüketimi ülsere karşı bünyeyi korur, özellikle hidroklorid aside karşı midede kalın bir koruyucu tabaka oluşmasına yardımcı olur. Fakat bazı uzmanların, midede bazı bakteriler yönünden zararlı olduğu için muzun ülseri tetiklediği yönünde iddiaları vardır. Bu yüzden mide ile alakalı sorun yaşayanlar ve bu yüzden ilaç kullanmak zorunda olanlar tüketmeden önce doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyoruz.

Kan İçin Faydalı Vitaminler İçerir: Muzun içerdiği zengin miktardaki B6 vitamini kan için çok faydalıdır. Bu vitamin kanda doğal ve sağlıklı bir şekilde hemoglobin oluşmasını sağlar. Bunu yanı sıra, muzun içerdiği B6 vitamini kan şekeri düzeyinin korunmasını ve amino asitlerin kırılmasını sağlayarak, çok daha güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur.

Cilt Sağlığını Korur: Bu şaşırtıcı meyve cilt rahatsızlıklarını giderme noktasında da faydalıdır. Muz derilerde meydana gelen sedef ve akne gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Taze soyulmuş bir muz hastalıktan etkilenen alana sürülür ve bırakılır. Bu tedavi yolunu güneş görmeyen bir yerde veya yatarken yapmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.

Sedef hastaları için de aynı yöntem kullanılabilir ama sedef hastalığında bazı kızarıklara neden olabilir. Bu endişenizi gidermek için önce etkilenen bütün kısma uygulamak yerine daha ufak kısımlara bir hafta boyunca uygulayın ve aldığınız sonuçlara göre tedaviye devam edin.

Kanserle Mücadele Eder: Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre tam olgunlaşmamış muzun kanser hücrelerine karşı etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanında kanda bulunan beyaz kan hücrelerinin sayısının artmasında etkili rol oynamaktadır. Bütün araştırmalar düzenli olarak muz tüketiminin kansere ve benzeri hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Strese Karşı Etkilidir: İçerdiği birçok değerli madde yardımıyla stresi azaltacak serotonin seviyesini düzenler. Böylece vücudu strese karşı daha dayanıklı hale getirir ve ruh halinizin düzenli olmasını sağlar. Bunun yanında muz iyi bir uyku düzenleyicidir.

Kemik Sağlığını Korur: Daha önce muzun bağırsaklarda probiyotik bakterilerin sayısını arttırdığını söylemiştik. Bu durum sindirim esnasında daha fazla kalsiyum kullanarak kemik sağlığının korunmasını sağlar.

Tansiyonu dengeler: Bünye için en önemli maddelerden bir tanesi de potasyumdur ve bu madde muzda yeterine vardır. Potasyum tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Göz Sağlığına Faydaları: Genel anlamda A.C ve E vitaminleri içeren bütün besin maddeleri göz sağlığı için faydalıdır. Muz bu vitaminleri bol miktarda içererek gözleri yakalanması muhtemel hastalıklardan korur.

Çocukların gelişimine katkı sağlar: Birçok faydasının dışında içerdiği besinler yardımıyla çocukların sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca bal ile karıştırılıp tüketildiğinde çocuklarda ateşi ve öksürüğü azaltır.