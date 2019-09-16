Kilo vermek isteyenler için bire bir: Muşmula!

Muşmula Türkiye’de genellikle Karadeniz bölgesinde üretiliyor. Karadeniz bölgesinde yaygın olarak tüketilen muşmula meyvesi yaz aylarının sonuna doğru çıkar. Muşmulanın hasadı ekim sonu kasın başı gibi başlar ve birkaç ay sürerek kışa kadar devam eder. Toplandıktan sonra tercihe göre kurutulup kışın kurusu da tüketilebilir. Özellikle Karadeniz bölgesinde muşmula meyvesinden muşmula marmelatı da yapılmaktadır. Muşmula meyvesi dışında, muşmulanın yaprakları kaynatılarak da yağ yakımını sağlayan çay demlenebilir.

MUŞMULANIN FAYDALARI

Vücut sağlığına önemli katkılarda bulunan muşmula, oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

A, B1, B2 ve C vitaminlerini barındıran muşmula, aynı zamanda kalsiyum, demir, potasyum, fosfor ve askorbik asit içerir.

Antioksidan özelliğine sahip olan muşmula, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Muşmula meyvesinin yanı sıra yaprakları da oldukça faydalıdır.

Muşmula yaprağı ekstresi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve direnç kazandırır.

Muşmula yapraklarının karaciğer sağlığına fayda sağladığı da bilinmektedir.

Karaciğeri zararlı maddelerden korur.

Bol miktarda C vitamini içerdiği bilinen muşmulanın kalori oranı oldukça azdır.

Bu nedenle diyet yapan kişiler muşmulayı rahatlıkla tüketebilirler

Muşmulanın kilo vermeye yardımcı olduğu ifade edilmektedir.

Bağırsak hareketlerini hızlandırılan muşmula, kişinin zayıflamasını engelleyen unsurlarla mücadele eder.

Muşmula, boşaltım sistemi hareketlerini arttırsa da içeriğindeki su sayesinde su kaybını önler.

Zayıflamaya yardımcı olan muşmulaya diyet listelerinde sıkça rastlamak mümkündür.

MUŞMULA YAPRAĞININ FAYDALARI

Muşmulanın kendisi kadar yaprağı da faydalıdır. Muşmula yaprağının kaynatılmasıyla elde edilen suyun böbrek taşı oluşumunu engellediği belirtilmektedir. Bazı uzmanlar ise böbrek taşı oluşumunu önlemek içi muşmulanın maydanoz kökleriyle öğütülerek tüketilmesini önermektedir. Ancak bu yöntemler kişilerde farklı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hastaların öncelikle doktorlarına danışmalarını tavsiye ederiz. İltihap giderici özelliğe sahip olan muşmula, özellikle bağırsaklarda meydana gelen iltihaba karşı oldukça etkilidir.

Bağırsak enfeksiyonları veya bağırsak iltihabı karşısında düzenli olarak muşmula çayı tüketebilir ve bağırsak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca muşmula çayı, güne enerjik ve zinde başlamanızı sağlar. Stresi azaltır ve direnci arttırır. Muşmula tüketimi ile kan dolaşımınızın hızlanmasını ve bu sayede beyninize daha düzenli oksijen gitmesini sağlayabilirsiniz. Kan dolaşımının hızlanması durumunda metabolizmanız da hızlanacaktır. Böylece vücudunuzun zararlı toksinlerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

Muşmulanın hem meyvesi hem de yaprakları tam bir şifa kaynağıdır. Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi aynı zamanda vücuda enerji vermektedir. Özellikle şeker rahatsızlığı olan kişilerin muşmula meyvesini daha sık tüketmeleri gerekir. Kan dolaşımını düzenlemektedir, astım ve bronşit rahatsızlıklarına çok iyi gelmektedir ve gebelikte muşmula meyvesini tüketmek düşük riskini azaltmaktadır. Ayrıca muşmula yaprağı karaciğere de önemli fayda sağlamaktadır. Çoğunlukla karaciğer organını zehirli maddelerden korumaktadır. Aynı zamanda cilt kanserini önleyici etkisi bulunmaktadır. Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon hastalığına iyi gelmektedir. Mide bulantıları için birebirdir. Ayrıca ağrıları hafifletici özelliği bulunmaktadır.

Muşmula meyvesini düzenli olarak tüketmek, bağırsak hareketlerini arttırarak sindirim sistemini hızlandırmaktadır. Sindirim sisteminin çalışması ile zayıflamaya iyi gelmektedir. Özellikle kilo vermek isteyen kişilerin veya kilo problemi olan kişilerin çok fazla tüketmesi gerekir.

MUŞMULA VE MUŞMULA YAPRAKLARI NASIL KULLANILMALIDIR;

Muşmula yaprakları ve meyvesi kaynatılarak çay şeklinde suyu içilir. Meyvesi taze iken yenir, meyvesinden kompostosu ve reçeli yapılarak tüketilir.