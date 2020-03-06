Mucizevi besin: Kereviz!
Kereviz sinir sisteminden kan basıncının dengelenmesine kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Yeşil yapraklı bir sebze olan kerevizin faydaları merak ediliyor. Salatadan yemeğe kadar birçok çeşitte kullanılan kerevizin faydası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte mucizevi besin kerevizin faydaları…
Kereviz ülkemizde birçok yerde yetişiyor. Yeşil yapraklı bir sebze olan kerevizin faydaları merak ediliyor. Kereviz salatadan yemeğe kadar birçok çeşitte kullanılıyor. Sağlık açısından mucizevi besin olan kerevizin faydası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kilo vermek için de kullanılan kerevizin faydasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Antioksidan özelliğinden dolayı hastalıklardan korunmayı sağlayan kerevizin, sinir sisteminden sindirim sitemine, alerjik hastalıklardan kan basıncının dengelenmesine kadar birçok hastalığa faydası bulunuyor.
KEREVİZİN FAYDALARI
İltihabı azaltır
Eklem ağrılarına iyi gelir
Akciğer enfeksiyonları, astım atakları ve akne sorunlarına iyi gelir
Sinir sistemi sağlığını korur
Sakinleştirici özelliği vardır ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur
İçerdiği uçucu yağlar, mineraller ve bol miktardaki magnezyum, sinir sistemini sakinleştirir
Düzenli tüketilen kereviz stresi azaltır. Beyinde bulunan asitlerin seviyesini dengeler
Akşamları bir kereviz sapı tüketimi rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur
Sindirim sistemine faydalıdır
Kabızlığa neden olan bağırsaklarda hareketsizlik ve kurumayı giderir
Göz sağlığını korur