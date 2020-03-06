Mucizevi besin: Kereviz!

Kereviz ülkemizde birçok yerde yetişiyor. Yeşil yapraklı bir sebze olan kerevizin faydaları merak ediliyor. Kereviz salatadan yemeğe kadar birçok çeşitte kullanılıyor. Sağlık açısından mucizevi besin olan kerevizin faydası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kilo vermek için de kullanılan kerevizin faydasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Antioksidan özelliğinden dolayı hastalıklardan korunmayı sağlayan kerevizin, sinir sisteminden sindirim sitemine, alerjik hastalıklardan kan basıncının dengelenmesine kadar birçok hastalığa faydası bulunuyor.

KEREVİZİN FAYDALARI

İltihabı azaltır

Eklem ağrılarına iyi gelir

Akciğer enfeksiyonları, astım atakları ve akne sorunlarına iyi gelir

Sinir sistemi sağlığını korur

Sakinleştirici özelliği vardır ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur

İçerdiği uçucu yağlar, mineraller ve bol miktardaki magnezyum, sinir sistemini sakinleştirir

Düzenli tüketilen kereviz stresi azaltır. Beyinde bulunan asitlerin seviyesini dengeler

Akşamları bir kereviz sapı tüketimi rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur

Sindirim sistemine faydalıdır

Kabızlığa neden olan bağırsaklarda hareketsizlik ve kurumayı giderir

Göz sağlığını korur